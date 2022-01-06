Ужесточение боевой готовности и наказание митингующих: Токаев выдал срочные поручения
6 января 2022 , 10:14Читати новину українською
Источник:сайт президента Казахстана
Президент Казахстана, где уже несколько дней не утихают протесты, выдал ряд срочных поручений. Среди них были и те, которые непосредственно касаются митингующих.
В общей сложности Касым-Жокарт Токаев выдал 10 срочных поручений из-за неспокойной ситуации в Казахстане.
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Срочные поручения Токаева
- Создать специальную следственную группу в составе представителей генпрокуратуры, МВД и других компетентных структур для выявления причин произошедших событий, установление и привлечение к уголовной и административной ответственности всех виновных.
- Силовым структурам следует принять меры по повышению боевой готовности и оснащенности, поддержанию морального духа военнослужащих.
- Акиматам (структурам местного исполнительного органа государственной власти) регионов обеспечить достойную материальную поддержку семьям погибших сотрудников полиции и вооруженных сил.
- Организовать прямую линию для предоставления гражданам информации о пострадавших и пропавших без вести.
- Создать комиссии по оценке суммы ущерба, причиненного вследствие беспорядков; начать работы по восстановлению административных зданий, социальных объектов, жилых домов в городе Алматы и других регионах после стабилизации ситуации.
- Акимам – стабилизировать работу коммунальных служб, общественного транспорта и социальной инфраструктуры.
- Принять меры по оказанию государственной поддержки пострадавшим от преступных действий субъектам малого и среднего бизнеса в городе Алматы и других регионах.
- Нацбанку – обеспечить возобновление стабильной и бесперебойной работы банков второго уровня и других финансовых организаций после стабилизации ситуации.
- Принять меры по защите дипломатических представительств, а также субъектов иностранных инвестиций и бизнеса зарубежных компаний.
- МИД РК – обеспечить поддержание постоянных связей с зарубежными государствами, международными организациями и другими партнерами по всем текущим вопросам двустороннего и многостороннего сотрудничества.
Протесты в Казахстане: главное
- Протесты в Казахстане начались 3 января. Тогда митингующие потребовали снизить цены на газ, которые в начале 2022 года повысили в два раза. Правда, даже после выполнения этого требования протесты не прекратились.
- 5 января митингующие также заявили о желании обновить власть в стране, а демонстрации стали более масштабными.
- В Организации Договора о коллективной безопасности официально подтвердили, что "окажут помощь" Казахстану, то есть отправят туда свои миротворческие силы.
- В Алматы с утра 6 января начали зачистку от митингующих. На площади продолжаются перестрелки, а людей просят оставаться в безопасном месте.
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