Загалом Касим-Жокарт Токаєв видав 10 термінових доручень через неспокійну ситуацію у Казахстані.

Важливо Зачистка в Алмати та десятки жертв: хроніка подій у Казахстані 6 січня

Термінові доручення Токаєва

  1. Створити спеціальну слідчу групу у складі представників генпрокуратури, МВС та інших компетентних структур для виявлення причин подій, що відбулися, встановлення та притягнення до кримінальної та адміністративної відповідальності всіх винних.
  2. Силовим структурам слід здійснити заходи щодо підвищення бойової готовності та оснащеності, підтримання морального духу військовослужбовців.
  3. Акіматам (структурам місцевого виконавчого органу державної влади) регіонів забезпечити гідну матеріальну підтримку сім'ям загиблих співробітників поліції та Збройних Сил.
  4. Організувати пряму лінію для надання громадянам інформації про постраждалих та зниклих безвісти.
  5. Створити комісії з оцінки суми збитків, завданих внаслідок заворушень; розпочати роботи з відновлення адміністративних будівель, соціальних об'єктів, житлових будинків у місті Алмати та інших регіонах після стабілізації ситуації.
  6. Акімам – стабілізувати роботу комунальних служб, громадського транспорту та об'єктів соціальної інфраструктури.
  7. Вжити заходів щодо надання державної підтримки постраждалим від злочинних дій суб'єктам малого та середнього бізнесу у місті Алмати та інших регіонах.
  8. Нацбанку – забезпечити відновлення стабільної та безперебійної роботи банків другого рівня та інших фінансових організацій після стабілізації ситуації.
  9. Вжити заходів щодо захисту дипломатичних представництв, а також суб'єктів іноземних інвестицій та бізнесу закордонних компаній.
  10. МЗС РК – забезпечити підтримання постійних зв'язків із закордонними державами, міжнародними організаціями та іншими партнерами з усіх поточних питань двостороннього та багатостороннього співробітництва.

Протести у Казахстані: головне

  • Протести у Казахстані почалися 3 січня. Тоді мітингувальники вимагали знизити ціни на газ, які на початку 2022 року підвищили вдвічі. Щоправда, навіть після виконання цією вимоги, протести не зупинилися.
  • 5 січня мітингувальники також заявили про бажання оновити владу у країні, а демонстрації стали набагато масштабніші.
  • В Організації Договору про колективну безпеку офіційно підтвердили, що "нададуть допомогу" Казахстану, тобто відправлять туди свої миротворчі сили.
  • В Алмати зранку 6 січня почали зачистку від мітингувальників. На площі тривають перестрілки, а людей просять залишатись у безпечному місці.

Ситуація в Казахстані: дивіться відео