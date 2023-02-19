Дополняют друг друга: Жданов рассказал, как F-16 может усилить возможности ЗРК Patriot

Украина уже должна получить первый ЗРК Patriot для борьбы с российскими ракетными атаками и защиты своего неба. Вдобавок к этому Киев ведет переговоры по поставкам самолетов F-16, которые могут очень эффективно дополнить Patriot.

Об этом в своем стриме на ютуб канале рассказал военный эксперт Олег Жданов – сообщает 24 Канал. По его словам, F-16 может работать в комплексе с ЗРК Patriot и обмениваться информацией о целях.

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Как самолет может взаимодействовать с ЗРК

Олег Жданов отметил, что самолет F-16 может обмениваться информацией о целях с ЗРК Patriot, а бортовой радар самолета может усиливать сигнал радиолокационной станции ЗРК, потому что, находясь в воздухе, самолет видит гораздо больше, чем радары на земле.

Выходит, что самолет засекает и дает цели комплексу Patriot, тогда оператор комплекса определяет, что лучше и эффективнее в этом случае: сбить ракету противоракетным пуском с наземных установок или указать конкретные координаты ракеты F-16 и самолет будет играть роль истребителя-перехватчика,

– объяснил Жданов.

Военный эксперт отметил, что наземный оператор может отправить самолет в конкретную точку и сообщить, что там будет лететь ракета. При этом лётчик видит эту ракету у себя на радаре и может ее сбить.

Олег Жданов рассказал о возможностях синхронизации F-16 и ЗРК Patriot: смотрите видео

"Они работают в комплексе. Никто не говорил, что F-16 лучше или хуже, они друг друга дополняют", – сказал Олег Жданов.

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Также военный эксперт рассказал, что летчик также может сообщить координаты ракеты операторам ЗРК Patriot, и они со своей стороны сообщают ему, что будут сами ее сбивать.

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