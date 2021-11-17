Угрожал ножом: в Ужгороде грабитель ворвался в квартиру, но наткнулся на хозяина
Источник:Нацполиция
Вооруженный грабитель вошел на кухню и увидел хозяина, который раньше вернулся с работы. Инцидент произошел в Ужгороде 15 ноября.
Что известно о попытке ограбления в Ужгороде
Правоохранители установили, что грабителю – 32 года. Его уже судили за имущественные преступления.
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В чужую квартиру грабитель попал, отжав балконную дверь. Когда нападавший увидел 65-летнего хозяина квартиры, начал угрожать ему ножом.
Грабитель требовал отдать ему всю наличность, которая была в доме. Не найдя денег, нападавший скрылся. Тем временем обеспокоенный хозяин квартиры позвонил по телефону в полицию и рассказал, что произошло.
Правоохранители немедленно прибыли на место происшествия. Грабителя удалось задержать по "горячим следам". У мужчины обнаружили нож, которым он угрожал хозяину квартиры.Обратите внимание! Если вину нападавшего докажут, ему грозит наказание в виде до 12 лет лишения свободы.
Грабители напали на заправку
- На днях на Закарпатье произошел еще один инцидент с грабителями. В Берегово двое злоумышленников ограбили АЗС. Налетчики украли 31 500 гривен, более 9 тысяч долларов и мобильный телефон.
- Когда злоумышленников задержали, обнаружили оружие, психотропные вещества, а также удостоверения сотрудников правоохранительных органов. Возможно, документы – поддельные.
- Все изъятое у грабителей исследуют эксперты.