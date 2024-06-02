В Ужгороде пьяный священник въехал на тротуар возле дома: что сказали об инциденте в полиции

В центре Ужгорода 2 июня произошел досадный инцидент. Нетрезвый мужчина въехал на своей машине на пешеходную часть вблизи жилого дома.

На место оперативно прибыла полиция, которая зафиксировала инцидент и составила на мужчину соответствующие протоколы. Об этом в комментарии 24 Канала рассказал представитель патрульной полиции Закарпатья – Эрнест Завадский.

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В Ужгороде нетрезвый мужчина въехал в бордюр возле дома

Журналист Виталий Глагола распространил в сети фото, как пьяный мужчина въехал на тротуар возле дома на своем Ford Focus. По словам медийщика, инцидент произошел в центре города около обеда.



В центре Ужгорода нетрезвый мужчина выехал на бордюр на своей машине / Фото из телеграм-канала Виталия Глаголы

На видео, которое распространил журналист, можно увидеть, что мужчина находился в очень нетрезвом состоянии и едва говорил с правоохранителями. В то же время водитель использовал много инвективной лексики, когда полицейские оформляли на него протокол.

Водитель, который въехал на машине на тротуар был в очень нетрезвом состоянии / Видео с телеграм-канала Виталия Глаголы (18+)

Представитель патрульной полиции Закарпатья Эрнест Завадский подтвердил в комментарии 24 Каналу, что мужчина через бордюр с проезжей части вскочил на тротуар, на пешеходную часть.

За рулем был мужчина, на него составили соответствующие административные материалы по статьям 124, 126 и первой частью 130 статьи кодекса Украины об административных правонарушениях. Составлена схема ДТП, отобраны объяснения, забрали водительское удостоверение до решения суда,

– отметил правоохранитель.

Эрнест Завадский также подчеркнул, что пострадавших в результате инцидента нет.

Водитель автомобиля, вероятно, мог быть священнослужителем УПЦ МП

По Кодексу Украины об административных правонарушениях 124 статья говорит о нарушении участниками дорожного движения правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, 126 статья – об управлении транспортным средством лицом, которое не имеет соответствующих документов на право управления таким транспортным средством или не предъявило их для проверки, и первая часть 130 статьи об управлении транспортными средствами лицами в состоянии алкогольного опьянения.

Виталий Глагола также рассказал, что водителем автомобиля является священник Мукачевской епархии УПЦ МП протоиерей Ивана (в миру Лях Иван Петрович). По словам журналиста, протоиерей Иван служил в Свято-Воскресенском мужском монастыре в Ужгороде.

Глагола отметил, что после ДТП священник предлагал правоохранителям, чтобы его провели домой в микрорайон Дравцы. А он якобы поедет вслед за патрульным авто. Однако этого, конечно же, не произошло.