Максимально откровенный разговор, нужен Макрону и Шольцу: детали ужина 3 лидеров в Париже
Встреча трех лидеров в Париже при участии Президента Украины Владимира Зеленского, президента Франции Эмануэля Макрона и премьер-министра Германии Олафа Шольца была откровенной и нужной.
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире телемарафона раскрыл некоторые детали встречи лидеров тет-а-тет.
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Визит в Париж и ужин втроем, один на один, где были президент Украины, президент Франции и премьер Германии. Я меньше всего могу сказать об этом сегменте, но я не сомневаюсь, что на этом ужине все друг друга максимально поняли: куда мы идем и что нам нужно,
– отметил Дмитрий Кулеба.
Заметим, в Офисе Президента анонсировали "приятные сюрпризы" для нашего народа после встречи президента с европейскими лидерами.
О чем могли говорить "за закрытой дверью"
Издание Bild писало, что Владимир Зеленский во время вечерней встречи в Париже с канцлером Германии и президентом Франции подчеркнул, что Украине жизненно необходимо тяжелое дальнобойное вооружение и истребители.
От этого, по словам главы украинского государства, напрямую зависит продолжительность кровопролитной войны, которую начала Россия.
Сообщается, что на это президент Франции ответил, что Россия ни в коем случае не должна выиграть эту войну. Украинского лидера заверили, что и Париж и Берлин будут оказывать военную помощь украинскому народу до победного конца.
В то же время Шольц отметил, что саммит Евросоюза "пошлет мощный сигнал солидарности с Киевом".
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Кратко о европейском турне президента
- 8 февраля президент Владимир Зеленский прибыл с неанонсированным визитом в Великобританию. Там он встретился с премьер-министром Риши Сунаком и королем Чарльзом, а также выступил перед британским парламентом.
- После Лондона Зеленский отправился в Париж на встречу с президентом Франции и канцлером Германии.
- 9 февраля Зеленский прибыл в Брюссель, где выступил в Европарламенте и провел ряд встреч с европейскими лидерами.