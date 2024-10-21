Госдеп США объявил новые детали визита заместительницы Блинкена в Киев

Заместитель госсекретаря США Узра Зея посетила Киев, где встретилась с чиновниками и представителями гражданского общества. Она представила новые инициативы для помощи Украине.

18 октября Узра Зея прибыла в Киев и провела встречи с представителями украинской власти, журналистами-расследователями, ветеранами и гуманитарными работниками. Об этом сообщает Государственный департамент США, передает 24 Канал.

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Что известно о визите заместителя Блинкена

Заместитель госсекретаря США по вопросам гражданской безопасности, вопросам демократии и прав человека разговаривала с:

вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции и министром юстиции Ольгой Стефанишиной;

министром по делам ветеранов Наталией Калмыковой;

руководством Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры;

председателем Высшего антикоррупционного суда Украины;

заместителем министра внутренних дел Алексеем Сергеевым;

первым заместителем начальника Национальной полиции Максимом Цуцкеридзе.

Кроме этого, она встретилась с внутренне перемещенными лицами, среди которых была и молодежь.

Во время визита Узра Зея подтвердила непоколебимую поддержку США Украине в ее борьбе против российской агрессии. Она подчеркнула важность помощи украинцам и привлечения России к ответственности за военные преступления.

Какая поддержка ожидает Украину

К тому же заместитель Блинкена заявила о трех новых инициативах, направленных на поддержку Украины:

Грант в 5 миллионов долларов от Бюро госдепартамента по вопросам международной борьбы с наркотиками и правоохранительной деятельности для поддержки организаций гражданского общества и журналистов в борьбе с коррупцией, направлен на усиление сотрудничества с антикоррупционными органами Украины. 2 миллиона долларов от Управления глобального уголовного правосудия Государственного департамента для Международной организации по миграции в поддержку репаративного правосудия, что обеспечит компенсацию жертвам российских преступлений. 2 миллиона долларов от Бюро операций по конфликтам и стабилизации Государственного департамента на программу ООН "Женщины" для продвижения роли женщин в миротворчестве, что поможет реализовать Национальный план действий в отношении женщин, мира и безопасности в Украине.

В конце своего визита Зея выразила восхищение достижениями Украины в борьбе с коррупцией на фоне продолжающейся войны. Она подчеркнула, что США и их международные партнеры остаются преданными поддержке украинского народа.

Напомним, Блинкен объяснил как план Победы Украины видят в США.