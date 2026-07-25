Под ударом корабля в Каспийском море и НПЗ: Зеленский подтвердил успешную атаку на Россию

Силы обороны Украины этой ночью нанесли серию мощных дальнобойных ударов по военным и логистическим объектам в глубине России. Среди пораженного сразу несколько важных целей.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Какие объекты удалось поразить на территории России?

В ночь на 25 июля украинские воины успешно ударили по ряду стратегических объектов в разных регионах России и акватории Каспийского моря.

Одной из главных целей стало оборонное предприятие в Кирове, расположенное в почти 1200 километрах от государственной границы Украины. Это завод, который снабжает критически важными компонентами для российского вооружения, используемого при ударах по украинским городам.

Кроме этого, Силы обороны нанесли точные удары по важным элементам российской военной логистики и топливно-энергетическому комплексу. В частности, нефтеперерабатывающему заводу в Тюмени, логистическому объекту в Екатеринбурге, составу горюче-смазочных материалов в Ростове-на-Дону.