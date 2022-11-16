Кризис в разгаре: поставщики жалуются, что россияне перестали покупать бытовую технику

Российские специалисты пытаются отчаянно удержать курс рубля, перераспределить расходы бюджетных средств и делать вид, что с экономикой страны-агрессорки ничего не произошло. Российское население также старательно делает вид, будто с 24 февраля ничего в жизни не изменилось.

Однако практически каждый россиянин на себе ощутил последствия развязанной Кремлем войны. О том, как война отразилась на российской экономике, лучше всего свидетельствует покупательная способность среднестатистической семьи, которая стремится к нулю.

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Бегство сотен тысяч граждан из России, массовые сокращения, падение уровня зарплат и невероятное увеличение расходов государства на военные нужды сделали каждого "Ваньку" в несколько раз беднее. Зато благодаря попыткам чиновников минимизировать процесс падения платежеспособности население пока не ощущает кризиса столь массово.

Телевизор побеждает холодильник

По данным источников 24 канала в спецслужбах, благодаря агрессивной пропаганде большинство россиян до сих пор не осознали, что повышение цен, исчезновение с полок многих товаров и выход с рынка популярных брендов – прямое следствие агрессии против Украины.

Россияне, которые страдают от бедности, не могут понять, что санкции и экономический кризис стали возможны именно из-за того, что их государство напало на мирную соседнюю страну. Так что, к сожалению, они в основном обвиняют во всем кого угодно, кроме себя и собственного военно-политического руководства.

В целом, с начала полномасштабной войны, как свидетельствует статистика, жители страны-агрессорки практически отказались от покупки новых бытовых приборов, начали экономить на продуктах и реже ходить в магазины.

Впрочем, в полной мере адепты "русского мира" не ощутили на себе проблемы в полном объеме, потому что политика власти заключается в смягчении падения доходов граждан за счет проедания резервных фондов.

Фактически Россия искусственно замедляет осознание гражданами глубины падения экономики, однако при этом эффект от такой политики будет более болезненным для Кремля. Ведь когда на счетах фонда национального благосостояния закончатся деньги, кризис обрушится на головы россиян с тройной силой.

Пока же в России телевизор побеждает холодильник. Люди терпеливо затянули пояса ради идеи уничтожения всего цивилизованного мира. Если еще в 2021-м жители крупных городов страны-агрессорки могли себе позволить просто пойти и купить стиральную машину вместо поломанной, теперь даже москвичи все чаще пытаются отремонтировать неработающую.

За этот год запросы на восстановление бытовой техники на профильных сайтах выросли в среднем на 65%. И это – прямое свидетельство обеднения населения.

Впрочем, кроме банальной неплатежеспособности большинства россиян, такая ситуация сложилась еще и из-за того, что большое количество производителей просто отказалось от поставок своих товаров в Россию.

Кроме того, с ремонтом сломанных устройств сейчас также достаточно серьезная проблема, ведь существует нехватка специалистов, которые способны квалифицированно предоставлять такие услуги – они либо выехали, либо их мобилизовали.

Остановка программы производства оружия – следствие экономического коллапса

Между тем, поэтому изолироваться от их влияния невозможно.

В общем ситуация с российской экономикой настолько плоха, что если власть не сможет искусственно ее поддерживать, проблемы будут накапливаться, словно снежный ком. Уже несколько месяцев Кремль отчаянно пытается свести дебет с кредитом, но не допустить крайне стремительного ухудшения жизни для своего населения. Впрочем, у Путина нет других вариантов, потому что позволить себе в дальнейшем вести боевые действия – роскошь, которая требует огромных средств. Поскольку отказаться от войны московитский фюрер не способен, ему ничего не остается, кроме как перераспределять средства в авральном ручном режиме.

Падение темпов всего производства, отток кадров и невозможность кредитования за границей привели к тому, что Кремлю пришлось отбирать триллионы у одних отраслей и отправлять их на нужды войны.

Экономика не выдерживает войну: Путин начал тратить триллионы из резервных фондов

О том, насколько серьезна неспособность Москвы в дальнейшем обеспечивать свое войско средствами, свидетельствует недавнее решение Гитлера ХХ века об остановке госпрограммы производства оружия. Де-факто этим Путин признал, что 20 триллионов рублей были потрачены на ветер, потому что, во-первых, все разработки российской оборонки никак не помогли московитам уничтожить Украину. Во-вторых, эта государственная программа, которая была самой большой в российской истории, была просто огромной коррупционной дырой. Поэтому отказ от нее не просто ставит крест на разработке современных видов оружия для потребностей армии России, но и напрямую цепляет чиновников минобороны страны-агрессорки на всех звеньях. Остановка программы означает, что они больше не смогут воровать выделенные на нее бюджетные деньги.

Благодаря этому перераспределению Путин уволил выделенные на программу миллиарды, которые теперь направят на комплектование оккупационных войск и на финансирование дальнейшей способности России поддерживать боевые действия в Украине.