Однак практично кожен росіянин на собі відчув наслідки розв'язаної Кремлем війни. Про те, як війна відбилася на російській економіці, найкраще свідчить купівельна спроможність середньостатистичної родини, що прагне до нуля.

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Втеча сотень тисяч громадян із Росії, масові скорочення, падіння рівня зарплат та неймовірне збільшення витрат держави на військові потреби зробили кожного "Ваньку" у кілька разів біднішим. Натомість завдяки спробам чиновників мінімізувати процес падіння платоспроможності, населення поки що не відчуває кризи настільки масово.

Телевізор перемагає холодильник

За даними джерел 24 каналу у спецслужбах, завдяки агресивній пропаганді переважна більшість росіян досі не усвідомили, що підвищення цін, зникнення з полиць багатьох товарів та вихід із ринку популярних брендів – прямий наслідок агресії проти України.

Росіяни, що страждають від бідності, не можуть зрозуміти, що санкції та економічна криза стали можливими саме через те, що їх держава напала на мирну сусідню країну. То ж, на жаль, вони здебільшого звинувачують в усьому кого завгодно, окрім себе та власного військово-політичного керівництва.

Загалом із початку повномасштабної війни, як свідчить статистика, мешканці країни-агресорки практично відмовилися від купівлі нових побутових приладів, почали економити на продуктах та рідше ходити до магазинів.

Втім, у повній мірі адепти "русского мира" не відчули на собі проблеми у повному обсязі, бо політика влади полягає у пом'якшенні падіння доходів громадян за рахунок проїдання резервних фондів.

Фактично Росія штучно сповільнює усвідомлення громадянами глибини падіння економіки, однак при цьому ефект від такої політики буде більш болісним для Кремля. Адже коли на рахунках фонду національного добробуту закінчаться гроші, криза обрушиться на голови росіян із потрійною силою.

Наразі ж у Росії телевізор перемагає холодильник. Люди терпляче затягнули пояси заради ідеї знищення всього цивілізованого світу. Якщо ще у 2021-му жителі великих міст країни-агресорки могли собі дозволити просто піти та купити пральну машину замість поламаної, відтепер навіть москвичі все частіше намагаються відремонтувати непрацюючу.

Так, за цей рік запити на відновлення побутової техніки на профільних сайтах зросли в середньому на 65%. І це – пряме свідчення збіднілості населення.

Втім, окрім банальної неплатоспроможності більшості росіян, така ситуація склалася ще й через те, що чимала кількість виробників просто відмовилася від постачання своїх товарів у Росію.

Крім того, із ремонтом зламаних пристроїв наразі також є достатньо серйозна проблема, адже існує нестача фахівців, які здатні кваліфіковано надавати такі послуги – вони або виїхали, або ж їх мобілізували.

Тим часом голова центробанку Росії Набіулліна визнала, що західні санкції мали потужний руйнівний вплив, тож ізолюватися від їхнього впливу – неможливо.

Зупинка програми виробництва зброї – наслідок економічного колапсу

Загалом ситуація з російською економікою є настільки поганою, що коли влада не зможе штучно її підтримувати, проблеми будуть накопичуватися, немов снігова грудка. Вже кілька місяців Кремль відчайдушно намагається звести дебет із кредитом, але не допустити вкрай стрімкого погіршення рівня життя для свого населення. Втім, у Путіна не має інших варіантів, бо дозволити собі надалі вести бойові дії – розкіш, яка потребує величезних коштів. Оскільки ж відмовитися від війні московитський фюрер не здатен, йому нічого не залишається, окрім як перерозподіляти кошти в авральному ручному режимі.

Падіння темпів геть усього виробництва, відтік кадрів та неможливість кредитування за кордоном призвели до того, що Кремлю довелося відбирати трильйони в одних галузей та відправляти їх на потреби війни.

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Про те, наскільки серйозною є нездатність Москви надалі забезпечувати своє військо коштами, свідчить нещодавне рішення Гітлера сучасності про зупинку держпрограми виробництва зброї. Де-факто, цим Путін визнав, що 20 трильйонів рублів були витрачені на вітер, бо, по-перше, всі розробки російської оборонки ніяк не допомогли московитам знищити Україну. По-друге, ця державна програма, яка була найбільшою в російській історії, була просто величезною корупційною дірою. То ж відмова від неї не просто ставить хрест на розробці сучасних видів зброї для потреаб армії Росії, але й напряму чіпляє посадовців міноборони країни-агресорки на всіх ланках. Зупинка програми означає, що вони більше не зможуть красти виділені на неї бюджетні гроші.

Натомість завдяки цьому перерозподілу Путін звільнив виділені на програму мільярди, які тепер направлять на комплектування окупаційних військ та на фінансування подальшої спроможності Росії підтримувати бойові дії в Україні.