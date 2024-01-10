Об этом 24 Каналу рассказал политолог Олег Саакян. Он предположил, что в течение 2024 года, по крайней мере, два новых военных конфликта вспыхнут с новой силой.
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Почему некоторые игроки заинтересованы в новых войнах
Не только Россия, но и ее партнеры по "оси зла" очень заинтересованы в разжигании новых войн. Ведь в таком случае можно дополнительно нынешний мировой порядок, который и без того не совсем дееспособным.
"Такие государства, как Россия, Иран, а также квазигосударственных образований типа Талибана или ХАМАС заинтересованы в том, чтобы решать вопросы силой. Потому что другие культурные механизмы у них не работают", – отметил политолог.
Такие режимы не могут похвастаться экономическими или технологическими успехами, потому что они неконкурентные в отношении передовых стран 21-го века. Соответственно, их единственный шанс на улучшение своих позиций заключается в применении грубой силы.
Возможно возобновление боевых действий в Корее
Пока что КНДР только стреляла в направлении Южной Кореи, а прямая атака на ее объекты не была совершена. Это крайне красноречиво: Пхеньян провоцирует, но не решается на действия, которые можно было бы назвать агрессией.
Впрочем, этого оказалось достаточно для того, чтобы Южная Корея начала активно готовиться к возможной эскалации, перебрасывая свои подразделения ближе к границе. Такие действия практически беспрецедентны в контексте последних лет сосуществования двух государств.
"КНДР начала (эту эскалацию – 24 Канал) именно сейчас, потому что (в последнее время зафиксировано – 24 Канал) серьезное экономическое сотрудничество между Северной Кореей и Россией. Россия получает снаряды и даже баллистические ракеты. В то же время КНДР получает космические и ядерные технологии", – заметил Саакян.
Аналитики, изучающие Северную Корею, говорят, что в определенных программах производства оружия Пхеньян продвинулся семимильными шагами, опережая запланированное и прогнозируемое развитие. А это, скорее всего, означает, что в этом прогрессе приняла участие Россия.
Зачем России напряжение на Корейском полуострове
Теперь КНДР должна заплатить за этот технологический прогресс чем-то большим, чем снаряды и баллистические ракеты. Такой платой может быть Ким Чен Инова эскалация последних недель.
"Не факт, что Северная Корея сейчас готова к войне и что эта война ей действительно необходима. Но попровоцировать и отвлечь внимание Южной Кореи и Японии (Пхеньян вполне способен - 24 Канал)", – убежден политолог.
В 2023 году Южная Корея передала Украине сопоставимое со всем Евросоюзом количество артиллерийских снарядов (330 тысяч), а Япония недавно публично объявила о том, что позволит реэкспорт ракет для систем Patriot.
Очевидно, что и Россия, и Северная Корея знали о таких планах демократических правительств. И нынешняя эскалация может подвесить настроения внутри Южной Кореи и Японии по поводу помощи Украины. Мол, военная помощь Киеву сейчас не кстати, потому что вероятность новой Корейской войны высока. Сомнительно, что эти российско-корейские провокации будут иметь существенный успех, однако определенный негативный фон для украинско-южнокорейского сотрудничества они все же могут создать.
Какие еще конфликты могут вспыхнуть в мире
- Даже в Южной Америке, где долгое время не было войн, существуют юридические причины для их начала. А все потому, что Венесуэла провозгласила значительную часть территории Гайана "своей", записав это в законодательстве. Не так давно именно на этой территории открыли богатейшие месторождения нефти.
- Война между Израилем и ХАМАС длится почти 3 месяца, однако пока Тель-Авив едва перешел экватор своих планов, практически зачистив север Сектора Газы. Впрочем, новая война может прийти в эту страну из других мест, в частности из Ливана. А демонстративные действия йеменских хуситов против Тель-Авива уже стоили мировой экономике и судоходству в Красном море немалых денег.
- Также опасения обозревателей вызывает все более заметная милитаризация Китая. В 2023 году Си Цзиньпин провел чистки в командовании, погрязшем в коррупции, а также построил в пустыне макет-копию американского авианосца. В то же время, флот Китая постоянно нарушает территориальные воды Филиппин, а китайские разведывательные аэростаты пролетают не только над Соединенными Штатами, но и над Тайванем.