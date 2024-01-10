Об этом 24 Каналу рассказал политолог Олег Саакян. Он предположил, что в течение 2024 года, по крайней мере, два новых военных конфликта вспыхнут с новой силой.

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Почему некоторые игроки заинтересованы в новых войнах

Не только Россия, но и ее партнеры по "оси зла" очень заинтересованы в разжигании новых войн. Ведь в таком случае можно дополнительно нынешний мировой порядок, который и без того не совсем дееспособным.

"Такие государства, как Россия, Иран, а также квазигосударственных образований типа Талибана или ХАМАС заинтересованы в том, чтобы решать вопросы силой. Потому что другие культурные механизмы у них не работают", – отметил политолог.

Такие режимы не могут похвастаться экономическими или технологическими успехами, потому что они неконкурентные в отношении передовых стран 21-го века. Соответственно, их единственный шанс на улучшение своих позиций заключается в применении грубой силы.

Возможно возобновление боевых действий в Корее

Пока что КНДР только стреляла в направлении Южной Кореи, а прямая атака на ее объекты не была совершена. Это крайне красноречиво: Пхеньян провоцирует, но не решается на действия, которые можно было бы назвать агрессией.

Впрочем, этого оказалось достаточно для того, чтобы Южная Корея начала активно готовиться к возможной эскалации, перебрасывая свои подразделения ближе к границе. Такие действия практически беспрецедентны в контексте последних лет сосуществования двух государств.

"КНДР начала (эту эскалацию – 24 Канал) именно сейчас, потому что (в последнее время зафиксировано – 24 Канал) серьезное экономическое сотрудничество между Северной Кореей и Россией. Россия получает снаряды и даже баллистические ракеты. В то же время КНДР получает космические и ядерные технологии", – заметил Саакян.

Аналитики, изучающие Северную Корею, говорят, что в определенных программах производства оружия Пхеньян продвинулся семимильными шагами, опережая запланированное и прогнозируемое развитие. А это, скорее всего, означает, что в этом прогрессе приняла участие Россия.

Зачем России напряжение на Корейском полуострове

Теперь КНДР должна заплатить за этот технологический прогресс чем-то большим, чем снаряды и баллистические ракеты. Такой платой может быть Ким Чен Инова эскалация последних недель.

"Не факт, что Северная Корея сейчас готова к войне и что эта война ей действительно необходима. Но попровоцировать и отвлечь внимание Южной Кореи и Японии (Пхеньян вполне способен - 24 Канал)", – убежден политолог.

В 2023 году Южная Корея передала Украине сопоставимое со всем Евросоюзом количество артиллерийских снарядов (330 тысяч), а Япония недавно публично объявила о том, что позволит реэкспорт ракет для систем Patriot.

Очевидно, что и Россия, и Северная Корея знали о таких планах демократических правительств. И нынешняя эскалация может подвесить настроения внутри Южной Кореи и Японии по поводу помощи Украины. Мол, военная помощь Киеву сейчас не кстати, потому что вероятность новой Корейской войны высока. Сомнительно, что эти российско-корейские провокации будут иметь существенный успех, однако определенный негативный фон для украинско-южнокорейского сотрудничества они все же могут создать.

Какие еще конфликты могут вспыхнуть в мире