Враг планирует выйти на границы Луганщины: в 3 штурмовой рассказали, что там происходит
Ситуация в полосе ответственности 3 ОШБр остается очень напряженной. Наши защитники максимально отражают вражеские атаки, однако у россиян нет проблем с обновлением резервов.
Заместитель командира бригады Родион Кудряшов в эфире национального телемарафона рассказал, что враг сильно давит последние 2 недели. Об этом сообщает 24 Канал.
Смотрите также Россия готовится к новой волне наступления: что происходит возле Боровой на Харьковщине
Какая ситуация сейчас в направлении Боровой
Он отметил, что на этом направлении у противника нет никаких проблем с БК и средствами. Со стороны оккупантов идет большой шквал артиллерийских залпов, пехотных штурмовых групп и механизированных рейдовых штурмовых групп, в которых применяется техника.
Уже как 2 недели враг большими силами пехоты, техники и боеприпасов пытается подвинуть нас с переднего края, но кроме достойного сопротивления он ничего не получает на этом направлении,
– сказал Кудряшов.
Он добавил, что для защиты рубежей 3 бригада привлекает все имеющиеся силы и средства, нанося врагу как можно большего поражения.
Если переходить к цифрам, то в день как минимум враг теряет не менее 40 бойцов двухсотыми,
– сказал он.
- Ранее в бригаде сообщили, что полоса фронта Третьей штурмовой на Харьковщине, которая граничит с Луганщиной – сейчас один из самых интенсивных участков наступления врага.
- Оккупанты пытаются выйти к населенному пункту Чернещина – Первомайское, а после чего захватить и Боровую.
- Защитники отметили, что враг наступает танковыми полками, привлекает значительное количество артиллерии и дополнительные отряды с ЧВК и спецназовцев, применяет FPV, КАБы и даже химическое оружие.
- Родион Кудряшов также отметил, что, что 3 ОШБр сейчас нуждается в помощи в связи с постоянным давлением врага.