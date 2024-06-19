Враг планирует выйти на границы Луганщины: в 3 штурмовой рассказали, что там происходит

Ситуация в полосе ответственности 3 ОШБр остается очень напряженной. Наши защитники максимально отражают вражеские атаки, однако у россиян нет проблем с обновлением резервов.

Заместитель командира бригады Родион Кудряшов в эфире национального телемарафона рассказал, что враг сильно давит последние 2 недели. Об этом сообщает 24 Канал.

Смотрите также Россия готовится к новой волне наступления: что происходит возле Боровой на Харьковщине

Какая ситуация сейчас в направлении Боровой

Он отметил, что на этом направлении у противника нет никаких проблем с БК и средствами. Со стороны оккупантов идет большой шквал артиллерийских залпов, пехотных штурмовых групп и механизированных рейдовых штурмовых групп, в которых применяется техника.

Уже как 2 недели враг большими силами пехоты, техники и боеприпасов пытается подвинуть нас с переднего края, но кроме достойного сопротивления он ничего не получает на этом направлении,

– сказал Кудряшов.

Он добавил, что для защиты рубежей 3 бригада привлекает все имеющиеся силы и средства, нанося врагу как можно большего поражения.

Если переходить к цифрам, то в день как минимум враг теряет не менее 40 бойцов двухсотыми,

– сказал он.