В 5 утра была попытка прорыва нашей линии обороны на Харьковщине, атаки отбиты, – Минобороны

Вооруженные Силы Украины активно защищают позиции на Харьковщине от нападений врага. Около пяти утра произошла попытка прорыва вражеских сил под прикрытием бронетехники.

Атаки россиян были отбиты, сейчас продолжаются бои различной интенсивности. Для усиления обороны на этом направлении были отправлены резервные подразделения.

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Оккупанты пытались прорваться на Харьковщине

В Минобороны рассказали, что российские войска осуществляли авиаудары с применением КАБов на Волчанском направлении.

С началом ночи российские оккупанты усилили огневое давление на передний край нашей обороны при поддержке артиллерии. Примерно в 5 утра состоялась попытка прорыва противником нашей линии обороны под прикрытием бронетехники,

– говорится в сообщении.

По предварительной информации, эти атаки отражены. Сейчас продолжаются бои различной интенсивности. В Минобороны сообщили, что на этот участок фронта были направлены резервные подразделения для усиления обороны. Наши защитники продолжают сдерживать вражеское наступление.

Имеет ли Россия ресурсы для наступления на Харьков

По словам руководителя Центра противодействия дезинформации СНБО Андрея Коваленко, в последнее время россияне все больше активизируются на поле боя. Он очертил уровень вероятной угрозы и оценил возможности вражеских войск.

"Враг имеет ресурсы для активизации действий в приграничье Харьковщины. Силы обороны контролируют ситуацию", – объяснил он.

Коваленко также предупредил, что в сети могут появиться фейки о якобы наступлении на Харьков, однако он подчеркнул, что важно не путать это со способностью захватить город, которой нет.

"Сейчас будет много вбросов по этой теме", – отметил Коваленко.