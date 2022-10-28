В 7 областях Украины дальше не будет света: предупредили об аварийных отключениях

Жители семи областей Украины и дальше вынуждены ощущать последствия атаки России по энергосистеме. Чтобы избежать перегрузки, в этих областях сегодня, 28 октября, применят аварийные отключения света.

Ограничения применят в отношении 7 областей

В Укрэнерго объяснили, что вынуждены применить отключения по отношению к бытовым потребителям в регионах, наиболее пострадавших на этой неделе.

Внимание В Киеве – экстренные отключения света: предварительные графики уже не актуальны

Свет будут выключаться в Центральных и Северных регионах:

Киеве и области, Черниговщине, Черкасской области, Житомирщине Сумской области, Харьковщине, Полтавской области.

Отмечают, что "Укрэнерго" предоставило операторам распределительных сетей (облэнерго) объем применения графиков аварийных отключений для бытовых потребителей в этих регионах.

Графики отключения на этот случай уже должны были быть разработаны и обнародованы облэнерго заранее, их можно узнать на сайтах распределительных сетей, таких как " Черниговоблэнерго ".

Также "Укрэнерго" ограничило электроснабжение для промышленных потребителей в этих областях.

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Коротко о последней атаке россиян

Оккупанты 27 октября нанесли очередной удар по энергетической инфраструктуре в Киевской области, враг атаковал дронами. Несмотря на то, что силам ПВО удалось сбить большинство вражеских беспилотников, повреждения получил энергетический объект.

До этого Россия дважды устраивала масштабные ракетные обстрелы, которые имели целью уничтожить украинскую энергосистему. Как следствие, около 30% от всех электростанций страны – уничтожено.

Сейчас идет восстановление энергообеспечения страны. На это нужно время и ответственность самих украинцев.

Граждан настойчиво просят сознательно потреблять электроэнергию, экономить ресурс особенно в установленные для этого часы.

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