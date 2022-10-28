В 7 областях Украины дальше не будет света: предупредили об аварийных отключениях

28 октября 2022 , 11:54
Читати новину українською

Жители семи областей Украины и дальше вынуждены ощущать последствия атаки России по энергосистеме. Чтобы избежать перегрузки, в этих областях сегодня, 28 октября, применят аварийные отключения света.

Ограничения применят в отношении 7 областей

В Укрэнерго объяснили, что вынуждены применить отключения по отношению к бытовым потребителям в регионах, наиболее пострадавших на этой неделе.

Внимание В Киеве – экстренные отключения света: предварительные графики уже не актуальны

Свет будут выключаться в Центральных и Северных регионах:

  1. Киеве и области,
  2. Черниговщине,
  3. Черкасской области,
  4. Житомирщине
  5. Сумской области,
  6. Харьковщине,
  7. Полтавской области.

Отмечают, что "Укрэнерго" предоставило операторам распределительных сетей (облэнерго) объем применения графиков аварийных отключений для бытовых потребителей в этих регионах.

Обратите внимание! Графики отключения на этот случай уже должны были быть разработаны и обнародованы облэнерго заранее, их можно узнать на сайтах распределительных сетей, таких как "Черниговоблэнерго".

Также "Укрэнерго" ограничило электроснабжение для промышленных потребителей в этих областях.

К теме Отключения света в Украине: графики и перечень городов

Коротко о последней атаке россиян

  • Оккупанты 27 октября нанесли очередной удар по энергетической инфраструктуре в Киевской области, враг атаковал дронами. Несмотря на то, что силам ПВО удалось сбить большинство вражеских беспилотников, повреждения получил энергетический объект.
  • До этого Россия дважды устраивала масштабные ракетные обстрелы, которые имели целью уничтожить украинскую энергосистему. Как следствие, около 30% от всех электростанций страны – уничтожено.
  • Сейчас идет восстановление энергообеспечения страны. На это нужно время и ответственность самих украинцев.
  • Граждан настойчиво просят сознательно потреблять электроэнергию, экономить ресурс особенно в установленные для этого часы.

Обратите внимание. О графиках отключения света и ситуации с электроэнергией оперативно рассказываем в нашем телеграм-канале. Подписывайтесь, чтобы узнавать все первыми.

Больше об этом – в Киеве вводят жесткие отключения света: смотреть видео

 

Автор: Анастасія Лукашевська