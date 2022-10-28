В 7 областях Украины дальше не будет света: предупредили об аварийных отключениях
Жители семи областей Украины и дальше вынуждены ощущать последствия атаки России по энергосистеме. Чтобы избежать перегрузки, в этих областях сегодня, 28 октября, применят аварийные отключения света.
Ограничения применят в отношении 7 областей
В Укрэнерго объяснили, что вынуждены применить отключения по отношению к бытовым потребителям в регионах, наиболее пострадавших на этой неделе.
Внимание В Киеве – экстренные отключения света: предварительные графики уже не актуальны
Свет будут выключаться в Центральных и Северных регионах:
- Киеве и области,
- Черниговщине,
- Черкасской области,
- Житомирщине
- Сумской области,
- Харьковщине,
- Полтавской области.
Отмечают, что "Укрэнерго" предоставило операторам распределительных сетей (облэнерго) объем применения графиков аварийных отключений для бытовых потребителей в этих регионах.Обратите внимание! Графики отключения на этот случай уже должны были быть разработаны и обнародованы облэнерго заранее, их можно узнать на сайтах распределительных сетей, таких как "Черниговоблэнерго".
Также "Укрэнерго" ограничило электроснабжение для промышленных потребителей в этих областях.
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Коротко о последней атаке россиян
- Оккупанты 27 октября нанесли очередной удар по энергетической инфраструктуре в Киевской области, враг атаковал дронами. Несмотря на то, что силам ПВО удалось сбить большинство вражеских беспилотников, повреждения получил энергетический объект.
- До этого Россия дважды устраивала масштабные ракетные обстрелы, которые имели целью уничтожить украинскую энергосистему. Как следствие, около 30% от всех электростанций страны – уничтожено.
- Сейчас идет восстановление энергообеспечения страны. На это нужно время и ответственность самих украинцев.
- Граждан настойчиво просят сознательно потреблять электроэнергию, экономить ресурс особенно в установленные для этого часы.
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