В 7 областях вводят аварийные отключения света, – Укрэнерго

"Укрэнерго" было вынуждено применить аварийные отключения электроэнергии в нескольких регионах. Причиной этого является потребление, превышающее лимиты.

Об этом в Укрэнерго сообщили 4 июня в 15:50 в своем телеграм-канале. О каких областях, где вводят аварийные отключения света, читайте далее в материале.

Смотрите также Отключений может быть больше: какая ситуация в энергосистеме 4 июня

Аварийные отключения в 7 областях Украины

В компании отметили, что, несмотря на неоднократные требования Укрэнерго к облэнерго придерживаться доведенных до областей лимитов, потребление в Донецкой, Житомирской, Николаевской, Киеве и Киевской, Кировоградской, Харьковской, Хмельницкой областях продолжило расти.

Когда потребление значительно превысило лимиты, Укрэнерго вынужденно применило с 14:25 аварийные отключения, а с 14:50 – специальные графики аварийных отключений для бытовых и промышленных потребителей в этих регионах. Возможны перерывы в энергоснабжении объектов критической инфраструктуры,

– говорится в сообщении.

Ограничения будут действовать до тех пор, пока уровень потребления в областях не вернется к пределам лимитов. Тогда облэнерго смогут вернуться к плановым графикам ограничений.

Какая ситуация в энергетике по состоянию на 4 июня

В Укрэнерго рассказывали, что 4 июня дефицит в энергосистеме несколько больше, чем вчера. Все из-за роста уровня потребления из-за использования кондиционеров, облачности, которая препятствует работе солнечных электростанций, а также уменьшения объема импорта электроэнергии из стран Европы.

В ведомстве отмечали, что лимиты потребления электроэнергии действуют во всех регионах Украины в течение суток. При их превышении облэнерго применяют графики почасовых отключений для промышленных и бытовых потребителей.

Там добавили, что информацию, когда именно могут быть применены отключения в вашем регионе, можно узнать в кабинете потребителя, на официальных сайтах облэнерго, а также на их страницах в соцсетях.

В Укрэнерго отметили, что вынужденные отключения электроэнергии – следствие 6 комбинированных целенаправленных атак России на украинскую энергосистему. Там отметили, что электроэнергии значительно не хватает для покрытия потребностей всех потребителей.