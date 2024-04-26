Российские военные расстреляли на оккупированной Херсонщине 7 человек, среди которых "глава села"

Российские военные продолжают совершать военные преступления. Так, в СМИ сообщают, что оккупанты расстреляли на Херсонщине 7 человек.

Об этом сообщают российские телеграм-каналы. По их сообщениям, среди жертв также оккупационная “глава села”, которую российские власти и назначили, передает 24 Канал.

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Оккупанты цинично расстреляли 7 человек в Херсонской области

Российские телеграм-каналы пишут, что на временно оккупированной территории Херсонской области российские военные расстреляли 7 человек. Так, в селе Подо-Калиновка 23 апреля оккупанты убили 65-летнюю Валентину Старченко – ее расстреляли в живот, а потом преступники подожгли дом и скрылись.

В селе Абрикосовка российские военные расстреляли 54-летнюю Любовь Тимчак – так называемую "голову села", которую назначили оккупанты. Также нападавшие убили и 40-летнего российского военного Алексея Глинина. Как и в предыдущем случае, дом с трупами подожгли.

На этом оккупанты не остановились и расстреляли в Абрикосовке еще 32-летнего местного жителя Сергея Шуваева и российского военнослужащего, личность которого не раскрывают. Злоумышленники снова сожгли тела, чтобы скрыть преступления.

В российских СМИ пишут также об убийстве еще 2 человек, однако о них ничего неизвестно. В общем российские военные расстреляли 7 человек на временно оккупированной Херсонщине. В прокремлевских СМИ не раскрывают личности нападавших, однако в телеграм-канале Astra пишут, что преступники – российские военные. Правоохранители якобы задержали 34-летнего Александра Осипова и неоднократно судимого 36-летнего Александра Кайгородцева.



Осипов, который причастен к убийству 7 человек на Херсонщине / Фото из сети



Кайгородцев, который расстрелял 7 человек / Фото из сети

Сейчас преступников якобы задержали, однако уголовные производства еще не открывали. Нападавшие якобы признались, что хотели поселиться в Абрикосовке, поэтому пошли к "главе села", чтобы та выделила им дом. Однако женщина заявила, что в селе нет свободных домов, что, вероятно, и стало причиной нападения.

Российские военные признались в убийстве 4 человек, а вот другие обвинения отвергают.

В Лисичанске оккупант расстрелял 2 мужчин

18 апреля стало известно, что во временно оккупированном Лисичанске оккупант из батальона "Шторм Z" расстрелял двух гражданских мужчин. Известно, что россиянин ранее неоднократно отбывал наказание за различные преступления.

В СМИ писали, что оккупант якобы выпивал вместе с 2 местными мужчинами, однако по неизвестным причинам возникла ссора. После этого россиянин открыл огонь и убил 2 гражданских мужчин.

Преступника сейчас задержали. Он признался в убийстве.