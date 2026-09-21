Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

Какие подробности?

Пресс-секретарь главы Кремля категорически отверг критику со стороны французской ультраправой партии "Национальное объединение". Он утверждает, что российское руководство не признает обвинений в попытках диктовать внешнеполитический курс Парижу или дестабилизировать ситуацию в Европе.

Россия не представляет угрозы для Франции или любой другой страны в Европе. Президент Путин неоднократно заявлял об этом. У нас нет споров с какими-либо европейскими государствами, которые могли бы привести к серьезным разногласиям,

– заявил Дмитрий Песков.

Представитель российских властей также заверил, что Москва якобы никому не угрожает и никого не шантажирует. По его словам, в Кремле принципиально не принимают подобных замечаний со стороны европейских политиков и считают их полностью безосновательными.

Реакция французских ультраправых на действия Москвы

Ранее кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен и лидер партии "Национальное объединение" Жордан Барделла обнародовали резкое обращение после специального брифинга в Елисейском дворце. Они подчеркнули, что никакие тайные операции, провокации или психологическое давление со стороны Кремля не заставят Францию содействовать военным целям России в Украине.

Французские политики также осудили решение российских властей взять под контроль активы европейских компаний на своем рынке, в частности Nestlé и Auchan. Они подчеркнули, что Москва не имеет права прямо или косвенно вмешиваться в политическую жизнь европейских народов.

Смена риторики и угрозы для Европы

Как уже сообщалось на нашем сайте, Марин Ле Пен долгое время подвергалась критике из-за примирительной позиции в отношении российского руководства, однако в последнее время публично выступает за защиту стратегической инфраструктуры от гибридных угроз со стороны Москвы.

В то же время европейские лидеры и военные эксперты продолжают предупреждать о рисках точечных ударов или дестабилизирующих действий России против стран НАТО.