Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Які подробиці?

Прессекретар глави Кремля категорично відкинув критику з боку французької ультраправої партії "Національне об'єднання". Він стверджує, що російське керівництво не сприймає звинувачень у намаганні диктувати зовнішньополітичний курс Парижу чи дестабілізувати ситуацію в Європі.

Росія не становить загрози для Франції чи будь-якої іншої країни в Європі. Президент Путін неодноразово заявляв про це. У нас немає суперечок з будь-якими європейськими державами, які могли б призвести до серйозних розбіжностей,

– заявив Дмитро Пєсков.

Представник російської влади також запевнив, що Москва нібито нікому не загрожує і нікого не шантажує. За його словами, у Кремлі принципово не приймають подібних застережень від європейських політиків і вважають їх повністю безпідставними.

Реакція французьких ультраправих на дії Москви

Раніше кандидатка в президенти Франції Марін Ле Пен та очільник партії "Національне об'єднання" Жордан Барделла оприлюднили різке звернення після спеціального брифінгу в Єлисейському палаці. Вони наголосили, що жодні таємні операції, провокації чи психологічний тиск Кремля не змусять Францію сприяти військовим цілям Росії в Україні.

Французькі політики також засудили рішення російської влади взяти під контроль активи європейських компаній на своєму ринку, зокрема Nestlé та Auchan. Вони підкреслили, що Москва не має права прямо чи опосередковано втручатися в політичне життя європейських народів.

Зміна риторики та загрози для Європи

Як уже повідомлялося на нашому сайті, Марін Ле Пен тривалий час зазнавала критики через примирливу позицію щодо російського керівництва, проте останнім часом публічно виступає за захист стратегічної інфраструктури від гібридних загроз з боку Москви.

Водночас європейські лідери та військові експерти продовжують попереджати про ризики точкових ударів або дестабілізаційних дій Росії проти країн НАТО.