В Ахтырке Сумской области слышали три взрыва, в городе пропал свет

Россия продолжает наносить коварные удары по мирным украинским городам, которые никогда не представляли для нее угрозы. В частности, на этот раз под ударом оказалась Сумская область.

В городе Ахтырка, что на Сумщине, утром 17 марта прогремели взрывы. В части населенного пункта исчез свет.

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Взрывов было три

О звуках взрывов сообщили местные жители. Как отмечают, их было по меньшей мере три. Кроме этого, в части Ахтырки после взрывов исчез свет.

Пока неизвестно никаких деталей о работе противовоздушной обороны или попадания на территории Сумской области. Враг не прекращает крыть огнем приграничные области. В частности, также на Сумщине и Черниговщине активно применяют ДРГ.

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