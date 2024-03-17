В Ахтырке Сумской области слышали три взрыва, в городе пропал свет
Источник:Суспильне
Россия продолжает наносить коварные удары по мирным украинским городам, которые никогда не представляли для нее угрозы. В частности, на этот раз под ударом оказалась Сумская область.
В городе Ахтырка, что на Сумщине, утром 17 марта прогремели взрывы. В части населенного пункта исчез свет.
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Взрывов было три
О звуках взрывов сообщили местные жители. Как отмечают, их было по меньшей мере три. Кроме этого, в части Ахтырки после взрывов исчез свет.
Пока неизвестно никаких деталей о работе противовоздушной обороны или попадания на территории Сумской области. Враг не прекращает крыть огнем приграничные области. В частности, также на Сумщине и Черниговщине активно применяют ДРГ.
Оккупанты били по Конотопу
- Вечером 15 марта Конотоп подвергся ракетному удару. Россияне попали в гражданскую инфраструктуру города, расположенной в Сумской области.
- По сообщению городского головы Артема Семенихина, вражеский обстрел начался около 21:00. Мэр города осудил действия российских захватчиков, отметив, что они умышленно целят по мирному населению.
- Перед тем, как появились сообщения о взрывах, в Воздушных силах предупреждали о том, что тактическая авиация России осуществила пуски управляемых авиационных бомб в Сумской и Донецкой областях.