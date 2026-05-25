24 Канал В аэропорту Калининграда впервые ввели план "Ковер"
25 мая, 20:18
Обновлено - 20:34, 25 мая

Владислав Кравцов

В Калининграде 25 мая в аэропорту ввели план "Ковер". Это случилось впервые, ведь город расположен за пределами основной территории России.

Об этом пишут российские СМИ.

Что известно о плане "Ковер" в Калининграде?

Российские пропагандисты отмечали, что план "Ковер" ввели в аэропорту "Храброво". Там наблюдают временные ограничения на принятие и выпуск воздушных судов.

 

