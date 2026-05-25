25 мая, 20:18
Обновлено - 20:34, 25 мая
В аэропорту Калининграда впервые ввели план "Ковер"
В Калининграде 25 мая в аэропорту ввели план "Ковер". Это случилось впервые, ведь город расположен за пределами основной территории России.
Об этом пишут российские СМИ.
Что известно о плане "Ковер" в Калининграде?
Российские пропагандисты отмечали, что план "Ковер" ввели в аэропорту "Храброво". Там наблюдают временные ограничения на принятие и выпуск воздушных судов.