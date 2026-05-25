Соответствующую информацию предоставили в Ассоциации владельцев воздушных судов и пилотов.

Какие регионы попадут под запрет?

По данным организации, зона ограничений на полеты может охватить территорию от границы с Беларусью до Екатеринбурга и Самары, а на юге ее планируют совместить с уже действующими временными запретами.

Зона запрета полетов описана не как отдельные области, а через границы районов полетной информации (РПИ), то есть авиационные зоны управления воздушным движением. В переводе на географию это примерно означает:

Запад – граница с Беларусью (то есть вся пограничная полоса западной России);

Север и северо-запад – зона РПИ Санкт-Петербург;

Северо-восток – РПИ Екатеринбург (Урал и часть прилегающих территорий);

Восток и юго-восток – РПИ Самара (Поволжье и часть Приволжья);

Юг – уже существующие временные ограничения на юге России (преимущественно приграничные и южные регионы).

То есть фактически речь идет о большой центральной части европейской России с выходом на Урал и частично Поволжье.

Под ограничения попадают рейсы частной авиации – бизнес-джеты и вертолеты, выполняющие нерегулярные перелеты.

В то же время регулярные чартерные пассажирские перевозки продолжат работать в обычном режиме. Исключения предусмотрены для санитарной авиации, медицинских эвакуаций, технических полетов и рейсов в рамках государственных контрактов.

В России также отметили, что официальное сообщение для пилотов с новыми правилами ожидается в ближайшее время, однако причины введения ограничений не уточняются.

При этом в профессиональном сообществе предполагают, что такие меры могут быть связаны с аварией легкомоторного самолета под Коломной в конце марта, в результате которой погибли два человека. Расследование продолжается, но предварительные выводы до сих пор не обнародованы.

Также вспоминают, что в тот период в регионе фиксировали массовое появление беспилотников, по которым отрабатывали местные силы ПВО.

Стоит заметить, что в ночь на 17 мая московский аэропорт Шереметьево подвергся атаке беспилотников, в результате чего на его территории возник пожар. Из-за инцидента в Шереметьево было отменено или перенесено около двух сотен рейсов, а в другом столичном аэропорту Внуково – почти сотню.