Відповідну інформацію надали в Асоціації власників повітряних суден та пілотів.
Які регіони потраплять під заборону?
За даними організації, зона обмежень на польоти може охопити територію від кордону з Білоруссю аж до Єкатеринбурга та Самари, а на півдні її планують поєднати з уже чинними тимчасовими заборонами.
Зона заборони польотів описана не як окремі області, а через межі районів польотної інформації (РПІ), тобто авіаційні зони управління повітряним рухом. У перекладі на географію це приблизно означає:
- Захід – кордон із Білоруссю (тобто вся прикордонна смуга західної Росії);
- Північ і північний захід – зона РПІ Санкт-Петербург;
- Північний схід – РПІ Єкатеринбург (Урал і частина прилеглих територій);
- Схід і південний схід – РПІ Самара (Поволжя та частина Приволжя);
- Південь – вже існуючі тимчасові обмеження на півдні Росії (переважно прикордонні та південні регіони).
Тобто фактично йдеться про велику центральну частину європейської Росії з виходом до Уралу й частково Поволжя.
Під обмеження потрапляють рейси приватної авіації – бізнес-джети та гелікоптери, що виконують нерегулярні перельоти.
Водночас регулярні чартерні пасажирські перевезення продовжать працювати у звичайному режимі. Винятки передбачені для санітарної авіації, медичних евакуацій, технічних польотів і рейсів у межах державних контрактів.
У Росії також зазначили, що офіційне повідомлення для пілотів із новими правилами очікується найближчим часом, однак причини запровадження обмежень не уточнюються.
При цьому в професійній спільноті припускають, що такі заходи можуть бути пов'язані з аварією легкомоторного літака під Коломною наприкінці березня, внаслідок якої загинули двоє людей. Розслідування триває, але попередні висновки досі не оприлюднені.
Також згадують, що в той період у регіоні фіксували масову появу безпілотників, по яких відпрацьовували тамтешні сили ППО.
Варто зауважити, що в ніч на 17 травня московський аеропорт Шереметьєво зазнав атаки безпілотників, унаслідок чого на його території виникла пожежа. Через інцидент у Шереметьєво було скасовано або перенесено близько двох сотень рейсів, а в іншому столичному аеропорту Внуково – майже сотню.