В аэропорту Пулково в Петербурге второй раз за сутки ввели ограничения на полеты

В России становится все неспокойнее из-за атак неизвестных дронов. Там второй раз за сутки ограничивают работу аэропортов.

В аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге второй раз за 4 января 2025 года ограничили работу. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на российские телеграмм-каналы.

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Ввели план "Ковер"

В аэропорту Пулково в Петербурге снова введены ограничения на полеты. Это произошло второй раз за сутки из-за вероятной угрозы ударов беспилотниками.

Аэропорт не принимает и не отправляет рейсы. В телеграмм-каналах отмечают, что запрет временный.

Известно, что шесть самолетов, которые шли на посадку, находятся в зоне ожидания в районе Ладожского озера. Среди них рейсы из Череповца, Тюмени, Челябинска, Самары, Новосибирска и Перми.

Ранее ночью писали, что в районе Лужской губы Финского залива был обнаружен БпЛА. Для противодействия использовались силы и средства ПВО России. Губернатор Ленинградской области Дрозденко заявил, что разрушений и пострадавших нет.