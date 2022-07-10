В Алчевске случился "хлопок" на военном складе россии: боевики думают, что стреляют свои
Источник:DeepState
Во временно оккупированном Алчевске произошел мощный взрыв на местном пивзаводе. На территории этого предприятия оккупанты обустроили военный склад.
Пока неизвестно, организовали ли "хлопок" ВСУ. Пока следует ждать официальной информации от Генштаба.
К теме Снова "упала сигарета": на этот раз на складах оккупантов в Харцызске
В Алчевске взорвался еще один вражеский склад
Ночью 10 июля в Луганской области во временно оккупированном Алчевске случился "хлопок". После мощного взрыва на пивзаводе, где оккупанты обустроили склад с боекомплектами, начался пожар.
На видео с места происшествия можно услышать, как раз за разом детонируют российские боеприпасы. По состоянию на 2:05 и пожар, и взрывы продолжались.
Смотрите видео пожара на вражеском складе в Алчевске:
В то же время боевики не верят, что вражеский склад могли уничтожить именно украинские защитники. Мол, попадание было слишком точным.
Из миномета бомбят, свои же. Не могут быть прилеты такими точными,
– говорит один из мужчин на видео.
По мнению боевиков, склад уничтожили сами же россияне:
Интересно В Луганской области "хлопок" снова напал на склад оккупантов: мощные взрывы слышат в Кадиевке
Несколько районов остались без света
По словам местных жителей, взрывы слышны едва ли не во всех районах города. Пока проблема заключается даже не в пожаре, а в немалом количестве находившегося на заводе вооружения.
Горожане удивляются, почему военный склад обустроили именно в жилом районе. Однако, вероятно, они еще не осознали, что для россиян жизнь людей ничего не стоит, ведь главное – сохранить свои ракеты, спрятав их между гражданскими домами.
На заводе взрываются боекомплекты: видео
По информации из твиттер-аккаунта "східний", вражеские ракеты после детонации начали разлетаться со склада. Несколько районов Алчевска уже остались без электроснабжения.
"Поучительная история вышла: город за все 8 лет войны не был обстрелян украинскими войсками. А вот теперь из пылающего склада разлетаются российские снаряды в разные районы. "Специальная военная операция" происходит исключительно по плану", – иронизируют в сообщении.
Детонация вражеских снарядов продолжается:
Будет интересно – Арестович заявил, что "геноцид" вражеских складов продолжается: смотрите видео