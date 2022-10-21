Даже Amnesty International признала атаки России на энергетические объекты Украины военным преступлением

Цинические атаки России на украинскую энергетическую инфраструктуру являются военным преступлением. Это признала даже международная организация Amnesty International, ранее отличившаяся своими скандальными высказываниями.

Официальную позицию организации озвучила директор Amnesty International из Восточной Европы и Центральной Азии Мари Стразерс.

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По ее словам, стратегия, которая стоит за новой тактикой ведения войны Россией, очевидна. Подвергая атакам критически важную гражданскую инфраструктуру Украины, в частности, энергетические объекты, российская армия явно намерена:

взорвать промышленное производство,

нарушить работу транспорта,

посеять страх и отчаяние, лишив мирных жителей Украины тепла, электричества и воды по мере приближения зимних холодов.

Прицельное уничтожение Россией украинской гражданской инфраструктуры незаконно.

Осуществление этих атак с единственной задачей терроризировать гражданское население является военным преступлением. Все лица, ответственные за отдачу приказов и совершение этих преступных нападений, должны быть привлечены к ответственности. Поскольку Россия наращивает свои усилия по устрашению мирных жителей Украины, международное сообщество должно срочно отреагировать и осудить эти мерзкие нападения,

– отметила она.

Добавим, что 20 октября власти Украины объявили об отключении электроэнергии по всей стране после того, как российские атаки в последние дни серьезно повредили около 40% энергетических объектов страны.

Как сказал глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в эфире телемарафона, в заявлении Amnesty International есть неточность, потому что Владимир Путин пытается уничтожить не просто гражданских украинцев, а всех граждан Украины.

"И, если в первом случае мы говорим о военном преступлении, то второе – это геноцид", – подчеркнул Кулеба.

Что следует знать о скандальных заявлениях Amnesty International

Amnesty International ранее заявила, что ВСУ подвергают опасности мирное население. Этим заявлением организация распространяет российские нарративы и оправдывает геноцид России против украинского народа. Советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что Amnesty International, как и любые другие международные институции, не вполне дееспособны. Они вообще не анализируют, что сегодня происходит в Украине.

Впоследствии, правозащитная организация Amnesty International выдала скандальный отчет о войне России против Украины. Но отказываться от выводов отчета организация не захотела.

А недавно правозащитная организация заявила, что власти Латвии якобы жестоко обращались с мигрантами на границе с Беларусью. В Amnesty International обвинили Латвию в нарушении международного права. Интересно, что эта организация не столь резка и критическая в высказываниях о стране-агрессорке России и преступных режимах самопровозглашенного диктатора Беларуси Александра Лукашенко.

Что известно о скандальном заявлении Amnesty International об ВСУ: смотрите видео