Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко объяснил в разговоре с 24 Каналом, почему россияне до сих пор не очистили Черное море от нефти. Ранее сообщалось, что в Севастополе обнаружили пятно мазута в море – у входа в Балаклавскую бухту.

Читайте также Возле Сахалина нефтяной танкер России потерпел крушение: в СНБО предупредили об угрозе для мира

Это демонстрирует размах катастрофы

Андрющенко отметил, что оккупанты не могут очистить от нефти побережья, потому что не имеют соответствующих технологий.

Россияне на территории Краснодарского края не проводили очистку акватории Черного моря от нефти так, как ее надо было проводить,

– подчеркнул он.

Они, по его словам привлекали волонтеров, не выделяли ресурсов и осуществляли очистку кустарно, поэтому и имеют соответствующий результат.

Путин в своем желании скрыть реальные последствия этой экологической катастрофы, привел к еще большей,

– уверен руководитель Центра изучения оккупации.

Оккупанты, по мнению Андрющенко, де-факто уже потеряли этот курорт, потому что очистка продлится минимум лет пять. А если люди уехали с какого-то курорта, потом они не возвращаются туда.

"На самом деле Россия потеряла пляжи Анапы и Сочи из-за экологической катастрофы почти навсегда, и это очень хорошо", – подчеркнул он.

Обратите внимание! В Керченском проливе 15 декабря 2024 года затонули два российских танкера "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". В результате в море вылилось большое количество мазута, который достиг побережья Краснодарского края в районе Анапы, а также его пятна были обнаружены на пляжах оккупированного Крыма и даже в Одесской области.

В то же время точно неизвестно, какая экологическая ситуация в части Азовского моря – в Мелитопольском районе, а также Крымского полуострова.

То, что находили в Крыму, свидетельствует о наличии там большого количества мазута. Поэтому Черное море в принципе временно потеряно для нормального курортного сезона,

– сказал Петр Андрющенко.

Это демонстрирует, по его словам, размах катастрофы и одновременно неспособность россиян реагировать на технологические вызовы. Речь идет и о военном, и о гражданском портах в оккупированном Крыму, где россиянам не хватает оборудования, которое способно вычищать воду от нефтепродуктов.

Для этого нужны специфические суда, а если их не переправили в Анапу, это означает, что у россиян не хватает такой техники, ведь они не производят такие суда.

Отметим, что в российской федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей сообщили о закрытии, в частности, 141 пляжа в Анапе из-за не соответствия санитарным нормам. Причина закрытия – разлив мазута после аварии двух российских танкеров в Черном море. В российском минприроды сообщили, что восстановление пляжей начнется в конце 2025 года и завершится в мае 2026-го.