Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко пояснив у розмові з 24 Каналом, чому росіяни досі не очистили Чорне море від нафти. Раніше повідомлялося, що у Севастополі виявили пляму мазуту у морі – біля входу в Балаклавську бухту.

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Це демонструє розмах катастрофи

Андрющенко зазначив, що окупанти не можуть очистити від нафти узбережжя, тому що не мають відповідних технологій.

Росіяни на території Краснодарського краю не проводили очищення акваторії Чорного моря від нафти так, як її треба було проводити,

– підкреслив він.

Вони, за його словами залучали волонтерів, не виділяли ресурсів і здійснювали очищення кустарно, тому й мають відповідний результат.

Путін у своєму бажанні скрити реальні наслідки цієї екологічної катастрофи, призвів до ще більшої,

– впевнений керівник Центру вивчення окупації.

Окупанти, на думку Андрющенка, де-факто вже втратили цей курорт, тому що очищення триватиме щонайменше років п'ять. А якщо люди поїхали з якогось курорту, потім вони не повертаються туди.

"Насправді Росія втратила пляжі Анапи та Сочі через екологічну катастрофу майже назавжди, і це дуже добре", – наголосив він.

Зверніть увагу! У Керченській протоці 15 грудня 2024 року затонули два російських танкери "Волгонефть-212" та "Волгонефть-239". Внаслідок цього в море вилилась велика кількість мазуту, який досяг узбережжя Краснодарського краю в районі Анапи, а також його плями були виявлені на пляжах окупованого Криму та навіть в Одещині.

Водночас точно невідомо, яка екологічна ситуація в частині Азовського моря – в Мелітопольського району, а також Кримського півострова.

Те, що знаходили в Криму, свідчить про наявність там великої кількості мазуту. Тому Чорне море в принципі тимчасово втрачене для нормального курортного сезону,

– сказав Петро Андрющенко.

Це демонструє, за його словами, розмах катастрофи і водночас нездатність росіян реагувати на технологічні виклики. Йдеться і про військовий, і про цивільний порти в окупованому Криму, де росіянам не вистачає обладнання, яке здатне вичищати воду від нафтопродуктів.

Для цього потрібні специфічні судна, а якщо їх не переправили в Анапу, це означає, що у росіян не вистачає такої техніки, адже вони не виробляють такі судна.

Зазначимо, що у російській федеральній службі з нагляду у сфері захисту прав споживачів повідомили про закриття, зокрема, 141 пляжу в Анапі через не відповідність до санітарних норм. Причина закриття – розлив мазуту після аварії двох російських танкерів в Чорному морі. В російському мінприроди повідомили, що відновлення пляжів почнеться наприкінці 2025 року і завершиться у травні 2026-го.