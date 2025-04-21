У Росії сталася чергова аварія з нафтовим танкером, яка призвела до розливу нафтопродуктів у Татарській протоці біля берегів Сахаліну, передає 24 Канал із посиланням на ЦПД.

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Чому танкери Росії часто тонуть

Так, 20 квітня Далекосхідна транспортна прокуратура повідомила про розлив нафтопродуктів у Холмську Сахалінської області. Попередньо, витік стався під час перекачування палива в ємності на березі з танкера "Олександр Кащук", пришвартованого біля причалу в морському торговому порту.

Відомо, що танкер "Олександр Кащук" збудовано у 2009 році.

Лише 3 місяці тому сталася аналогічна аварія із забрудненням моря біля берегів Камчатки. А аварія, що призвела до затоплення двох танкерів у Керченській протоці в грудні 2024 року року, спричинила масштабну екологічну катастрофу, наслідки якої російська влада не може подолати і досі.

У Центрі протидії дезінформації вказали на системний характер інцидентів з російськими нафтовими танкерами. Вони створюють серйозну небезпеку для екології у всьому світі. Причина аварійності російського флоту криється у неможливості Кремля забезпечити належне технічне обслуговування суден в умовах величезних витрат на війну проти України та санкцій.