19 квітня увечері очільник Кремля анонсував "великоднє перемир'я". Він запевнив, що нібито наказав зупинити усі бойові дії протягом Великодня. Насправді, режим припинення вогню з боку росіян на фронті так і не запрацював. Однак повітряних атак того дня не було, передає 24 Канал.

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Чого домагається Москва

Увечері 20 квітня Володимир Зеленський запропонував "відмовитися від будь-яких ударів далекобійними дронами та ракетами по цивільній інфраструктурі на термін щонайменше 30 діб". Ніби у відповідь після 02:00 окупанти запустили по Україні дрони, а потім і ракети.

Керівник Центра протидії дезінформацією Андрій Коваленко зауважив, що Путін зробив тактичний хід. Комбінованою атакою він довів, що будь-які його паузи у війні він робить, аби отримати вигідні умови для її продовження.

До слова, раніше військові, які захищають Харківський напрямок, повідомили, що, ймовірно, Росія готується використати "великоднє перемир'я" для того, аби накопичити сили і поновити активні наступи.