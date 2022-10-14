В Антраците ВСУ уничтожили много вооружения и техники, которую россияне транспортировали по железной дороге

Украинские военные нанесли точный удар по району железнодорожной станции, которую использовали россияне в оккупированном Антраците. Много вражеской техники и вооружения – уничтожены.

Оккупанты потеряли много техники

Эту технику враг планировал транспортировать железной дорогой в зону боевых действий. Однако планам захватчиков помешали Вооруженные Силы Украины.

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Точное количество уничтоженной техники еще устанавливают.

Заметим, что 14 октября Генеральный штаб ВСУ подтвердил уничтожение большого количества личного состава противника за предыдущие дни. Потери враг понес на разных направлениях фронта. В частности, в Хлебодаровке Донецкой области, Токмаке Запорожской области и Токаревке Херсонской области россияне потеряли до 150 бойцов. Еще сотня оккупантов получили ранения.

Кроме того, уничтожены 3 комплекса С-300 и до 10 единиц другого вооружения и военной техники.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что ВСУ попали по полигону россиян в Кальмиусском районе в 70 километрах от Мариуполя. Сейчас там детонируют боекомплекты.

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Сколько всего техники россиян уничтожили ВСУ с 24 февраля

Танков – 2 521 единица;

боевых бронированных машин – 5 172 единицы;

артиллерийских систем – 1 566 единиц;

РСЗО – 362 единицы;

средств ПВО – 186 единиц;

самолетов – 268 единиц;

вертолетов – 240 единиц;

БпЛА оперативно-тактического уровня – 1 199 единиц;

крылатых ракет – 316 единиц;

кораблей и катеров – 16 единиц;

автомобильной техники и автоцистерн – 3 944 единицы;

специальной техники – 142 единицы.

На "концерт Кобзона" ВСУ отправили 64 300 российских солдат. Только за минувшие сутки, 13 октября, ряды мертвых оккупантов пополнили по меньшей мере 500 бойцов.

Наибольшие потери оккупационное войско понесло на Бахмутском и Краматорском направлениях. Там сейчас проходят ожесточенные бои.

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