Явление, от которого перехватывает дыхание: в Аргентине на глазах у туристов перевернулся айсберг

Туристы в Аргентине стали свидетелями удивительного и редкого явления. Так, на их глазах огромный кусок айсберга перевернулся в воде.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на AccuWeather.

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В Аргентине перевернулся айсберг

В холодных водах вблизи Аргентины туристы стали свидетелями удивительного явления. Так, на их глазах перевернулся большой айсберг.

На опубликованном в сети видео можно увидеть, как айсберг начинает крутиться в воде. Под удивленные комментарии туристов заснеженная часть опускается в воду, а другая часть – поднимается вверх.

Айсберг перевернулся вблизи Аргентины: смотрите видео

Ученые объяснили, что такое явление является очень редким. Оно известно под названием "откол айсберга". Во время этого явления кусок льда откалывается от ледника, и если центр айсберга расположен достаточно высоко, то он может перевернуться.

Где именно сняли видео – доподлинно неизвестно. Предполагают, что это могло произойти в Национальном парке Лос-Гласьярес. Территория этого парка на 30% покрыта льдом.

Ранее стало известно, что от шельфового ледника Брант в Антарктиде откололся айсберг площадью 380 квадратных километров. Это третий такой случай в регионе за последние 4 года, что не может не волновать ученых, которые наблюдают за климатическими изменениями на планете.