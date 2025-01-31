Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на AccuWeather.

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В Аргентині перевернувся айсберг

У холодних водах поблизу Аргентини туристи стали свідками дивовижного явища. Так, на їхніх очах перевернувся великий айсберг.

На опублікованому у мережі відео можна побачити, як айсберг починає крутитися у воді. Під здивовані коментарі туристів засніжена частина опускається у воду, а інша частина – підіймається догори.

Айсберг перевернувся поблизу Аргентини: дивіться відео

Науковці пояснили, що таке явище є дуже рідкісним. Воно відоме під назвою "відкол айсберга". Під час цього явища шматок льоду відколюється від льодовика, і якщо центр айсберга розташований досить високо, то він може перевернутися.

Де саме зняли відео – достеменно невідомо. Припускають, що це могло статися у Національному парку Лос-Гласьярес. Територія цього парку на 30% вкрита льодом.

Раніше стало відомо, що від шельфового льодовика Брант в Антарктиді відколовся айсберг площею 380 квадратних кілометрів. Це третій такий випадок у регіоні за останні 4 роки, що не може не хвилювати вчених, які спостерігають за кліматичними змінами на планеті.