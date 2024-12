Нині він працює як історична залізниця в національному парку Вогняна Земля, який неофіційно називають Краєм Світу. Про це розповідає 24 Канал.

"Місце, де закінчується світ": в Ушуаї курсує Поїзд Кінця Світу

За 1 000 кілометрів від Антарктиди лежить найпівденніше місто планети – Ушуая. На початку 20 століття по ній возили деревину, яку вирубували у лісах каторжники в'язниці. А тепер це туристичний атракціон, який возить мандрівників.

На оновленій залізниці потяги вирушають від станції "Кінець світу" – це приблизно за 10 кілометрів від аеропорту Ушуая.

Маршрут потяга пролягає вздовж долини Піко до ущелини Торо, а далі – до станції Cascada de la Macarena, де потяг зупиняється на 15-хвилин.

Потім потяг їде до національного парку "Вогняна земля", який лежить в долині між горами, і зрештою доїжджає до кінцевої станції El Parque.

Туристи можуть повернутися на початкову станцію тим самим потягом або продовжити екскурсію по Вогняній Землі.

У 2020 році це місце відвідав український мандрівник Андрій Бондаренко. Він поділився враженнями у своєму блозі.

Станція, на який ми сідаємо в поїзд, так і називається – "The End of the World". Вона розташована у 10 кілометрах на захід від Ушуаї. Між собою ми сміялися, що це поїзд, який їде з Кінця Світу в Кінець Кінця Світу. Насправді, десь так воно і є,

– написав Бондаренко у своєму блозі.

Він зауважив, що краєвиди, які відкриваються дорогою, "достойні краю світу".

