В армии России начались чистки офицеров и руководителей, – Генштаб
В русской армии начались чистки офицерского состава. В частности, двух руководителей департаментов материально-технического обеспечения уже отправили в якобы отпуска.
Об этом сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов во время брифинга, 24 ноября.
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Громов не уточнил, с чем связаны подобные чистки в офицерском составе противника.
Снят с должностей или отстранен от исполнения обязанностей ряд офицеров в направлении материально-технического обеспечения Минобороны России,
– отметил Громов.
В частности, речь идет о:
- начальнике Департамента ресурсного обеспечения генерал-майоре Мумиджанове, офицере указанного департамента, отвечавшего за продовольственное обеспечение,
- и начальнике управления вещевого обеспечения и начальнике управления ракетного топлива.
Указанные офицеры были официально отправлены в отпуска, после выхода из которых они будут уволены, или переведены на другие должности.
Также чистки офицеров материально-военного обеспечения, по данным Алексея Громова, производятся и на уровне военных округов вооруженных сил России.
Падение русской армии
- Советник ОП Алексей Арестович прогнозирует, что уже в феврале-марте российская армия может не выдержать.
- В последние полтора месяца восстановление боеспособности подразделения российских оккупационных войск в зоне боевых действий представляли собой исключительно подвоз личного состава, преимущественно "чмобиков", и пополнение на месте.
- Арестович прогнозирует, что режим российского диктатора Владимира Путина также ожидает конец. По его словам, "падение режима внутри, обрушение внутри себя сделает всю ту работу, которую не хочет делать Запад, и которую так тяжело делаем мы".