В армии России начались чистки офицеров и руководителей, – Генштаб

В русской армии начались чистки офицерского состава. В частности, двух руководителей департаментов материально-технического обеспечения уже отправили в якобы отпуска.

Об этом сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов во время брифинга, 24 ноября.

К теме Россия готовит войска к "обострению" на границе: ожидают "нападения" Украины и НАТО

Громов не уточнил, с чем связаны подобные чистки в офицерском составе противника.

Снят с должностей или отстранен от исполнения обязанностей ряд офицеров в направлении материально-технического обеспечения Минобороны России,

– отметил Громов.

В частности, речь идет о:

начальнике Департамента ресурсного обеспечения генерал-майоре Мумиджанове, офицере указанного департамента, отвечавшего за продовольственное обеспечение,

и начальнике управления вещевого обеспечения и начальнике управления ракетного топлива.

Указанные офицеры были официально отправлены в отпуска, после выхода из которых они будут уволены, или переведены на другие должности.

Также чистки офицеров материально-военного обеспечения, по данным Алексея Громова, производятся и на уровне военных округов вооруженных сил России.

Падение русской армии

Советник ОП Алексей Арестович прогнозирует, что уже в феврале-марте российская армия может не выдержать.

В последние полтора месяца восстановление боеспособности подразделения российских оккупационных войск в зоне боевых действий представляли собой исключительно подвоз личного состава, преимущественно "чмобиков", и пополнение на месте.

Арестович прогнозирует, что режим российского диктатора Владимира Путина также ожидает конец. По его словам, "падение режима внутри, обрушение внутри себя сделает всю ту работу, которую не хочет делать Запад, и которую так тяжело делаем мы".

Подробнее о будущем путинского режима: смотрите видео