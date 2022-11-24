Про це повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов під час брифінгу, 24 листопада.

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Громов не уточнив, з чим пов'язані такі чистки в офіцерському складі противника.

Знято з посад або відсторонено від виконання обов'язків низку офіцерів у напрямку матеріально-технічного забезпечення Міноборони Росії,

– зазначив Громов.

Зокрема, йдеться про:

начальника Департаменту ресурсного забезпечення генерал-майора Муміджанова, офіцера вказаного департаменту, який відповідав за продовольче забезпечення,

та начальника управління речового забезпечення та начальника управління ракетного палива.

Зазначених офіцерів було офіційно відправлено у відпустки, після виходу з яких, вони будуть звільнені. або переведені на інші посади.

Також чистки офіцерів матеріально-військового забезпечення, за даними Олексія Громова, проводяться і на рівні військових округів збройних сил Росії.

Падіння російської армії

Радник ОП Олексій Арестович прогнозує, що вже в лютому – березні російська армія може не витримати.

В останні півтора місяця відновлення боєздатності підрозділу російських окупаційних військ у зоні бойових дій являли собою винятково підвіз особового складу, переважно "чмобіків", та поповнення на місці.

Арестович прогнозує, що на режим російського диктатора Владіміра Путіна також очікує кінець. За його словами, "падіння режиму всередині, обвалення всередині себе зробить всю ту роботу, яку не хоче робити Захід, і яку так важко і нудно робимо ми".

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