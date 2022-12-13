Костюм пионера, солдата и Деда Мороза: в сети возмущены ассортиментом украинского магазина

В ассортименте украинского онлайн-магазина, специализирующегося на производстве праздничных костюмов, до сих пор есть товары, связанные с российской культурой. В частности, там можно приобрести костюм Деда Мороза, снегурочки и прочее.

Юлия Смирнова своей публикацией в фейсбуке привлекла внимание к магазину ELKA. Она рассказала, что решила поискать в сети карнавальный костюм для ребенка.

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Костюмы для мальчиков советской армии

В упомянутом выше магазине она увидела в наличии детский костюм солдата. Можно было бы подумать: какие времена, такие и карнавалы. Однако это была не форма ВСУ, а костюм советской армии.

На 9-й месяц полномасштабного вторжения России в Украину видеть подобное очень странно. Женщина хорошо отметила, что, возможно, это костюм предназначен для какого-то плохиша в спектакле. Ведь другое представить сложно.

Десять месяцев полномасштабного вторжения, десять месяцев адских убийств, изнасилований, издевательств, а мы продаем костюмы для мальчиков советской армии. Я уже молчу о том, что война длится девятый год,

– написала женщина.

Под публикацией Юлии Смирновой появилось немало комментариев. Люди начали посылать и другие костюмы из того же магазина. Оказалось, что там также есть костюм пионера, Деда Мороза и других персонажей русской культуры.



Детский костюм солдата / Фото из фейсбука Юлии Смирновой

Как прокомментировали ситуацию в магазине

По указанной информации, магазин ELKA расположен в Киеве по улице Кирилловская.

24 канал решил проверить, действительно ли магазин продолжает продавать подобные товары. Однако на сайте костюма солдат уже не было. Так что мы решили обратиться за комментарием к самому магазину.

Мы позвонили по номеру, который оставили на сайте. Менеджер магазина отказалась представляться.

Женщина заявила, что подобные костюмы были в наличии еще до войны, но сейчас их не продают. По ее словам, в настоящее время магазин пытается убрать с сайта все товары, связанные с Россией. Однако из-за проблем с электроснабжением не все удается сделать вовремя, заявила менеджер.

Я не понимаю с какой целью люди распространяют эту информацию,

– сказала менеджер.

Она также добавила, что вот "эти люди говорят на русском и никак не комментируют свои действия". Интересно, но в начале разговора менеджер также говорила на русском.

, что в Украине с 16 января действует статья языкового закона, предусматривающая переход всей сферы услуг на украинский. Эти изменения коснулись каждого украинца, который пользуется любыми услугами или покупает любые товары.

Полномасштабная российско-украинская война длится 293-й день. Мы же спросили у менеджера, почему магазин не убрал с продажи эти товары раньше. На что она ответила, что у производства есть более серьезные проблемы сейчас.

Также на сайте размещены и другие сомнительные костюмы. Преимущественно – это герои из российских сказок. Что было довольно странным, это костюм с российским орнаментом хохлома. А костюм "Ванюша" тоже вызывает очень много вопросов.

Какие еще костюмы можно увидеть на сайте: смотрите фото