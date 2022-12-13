Юлія Смірнова опублікувала у своєму дописі в фейсбуці і привернула увагу до магазину ELKA. Вона розповіла, що вирішила пошукати у мережі карнавальний костюм для дитини.

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Костюми для хлопчиків совєцкої армії

У згаданому вище магазині вона побачила в наявності дитячий костюм солдата. Можна було б подумати: які часи, такі й карнавали. Однак це була не форма ЗСУ, а костюм радянської армії.

На 9-й місць повномасштабного вторгнення Росії в Україну бачити подібне дуже дивно. Жінка добре зазначила, що можливо це й костюм призначений для якогось поганця у виставі. Бо ж інше уявити складно.

Десять місяців повномасштабного вторгнення, десять місяців пекельних вбивств, ґвалтувань, знущань, а ми продаємо костюми для хлопчиків совєцкої армії. Я вже мовчу про те, що війна триває дев'ятий рік,

– написала жінка.

Під дописом Юлії Смірнової з'явилося чимало коментарів. Люди почали надсилати й інші костюми з того ж магазину. Виявилося, що там також є костюм піонера, Діда Мороза та інших персонажів російської культури.



Дитячий костюм солдата / Фото з фейсбуку Юлії Смірнової

Зазначимо. За вказаною інформацією, магазин ELKA розташований в Києві на вулиці Кирилівська.

Як прокоментували ситуацію в магазині

24 канал вирішив перевірити, чи дійсно магазин продовжує продавати подібні товари. Однак на сайті костюма солдата вже не було. Тож ми вирішили звернутися за коментарем до самого магазину.

Ми зателефонували за номером, який залишили на сайті. Менеджерка магазину відмовилася представлятися.

Жінка заявила, що подібні костюми були в наявності ще до війни, але зараз їх не продають. За її словами, наразі магазин намагається прибрати з сайту всі товари, які пов'язані з Росією. Однак через проблеми з електропостачанням не все виходить зробити вчасно, заявила менеджерка.

Я не розумію з якою метою люди поширюють цю інформацію,

– сказала менеджерка.

Вона також додала, що от "ці люди говорять російською та ніяк не коментують своїх дій". Цікаво, але на початку розмови менеджерка також говорила російською.

До слова, в Україні з 16 січня діє стаття мовного закону, яка передбачає перехід усієї сфери послуг на українську. Ці зміни торкнулися кожного українця, який користується будь-якими послугами чи купує будь-які товари.

Повномасштабна російсько-українська війна триває 293-й день. Ми ж запитали у менеджерки, чому магазин не прибрав з продажу ці товари раніше. На що вона відповіла, що у виробництва є серйозніші проблеми зараз.

Також на сайті розміщені й інші сумнівні костюми. Переважно – це герої з російських казок. Що було досить дивним, то це костюм з російським орнаментом хохлома. А костюм "Ванюша" теж викликає дуже багато питань.

Які ще костюми можна побачити на сайті: дивіться фото