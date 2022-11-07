Россия снова в огне: в Астрахани загорелось судно – кадры с места происшествия

Похоже, что в России снова курят в неположенных местах. В этот раз в Астрахани загорелось судно.

В Астрахани вспыхнуло судно на заводе "Звездочка". В сети обнародовали кадры с места событий, сообщает 24 канал.

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Россияне снова курили в непозволительных местах

На место пожара выехали семь машин спецтехники и бригада скорой помощи. Как сообщают росСМИ, возгорание ликвидировало 35 человек.

Российское судно вспыхнуло вечером 7 ноября. Что стало причиной возгорания – пока неизвестно.

В Астрахани загорелось судно / Фото росСМИ

Очередной пожар в России / Фото росСМИ

Недавние пожары в России

Интересное совпадение – ранее украинская разведка сообщала о том, что поставка дронов-камикадзе будет осуществляться Каспийским морем в порт в Астрахани . Беспилотники будут поступать в разобранном состоянии. Затем на территории России их перекрасят и нанесут российскую маркировку, в частности "Герань-2".

В ночь на 5 ноября в российском городе Кострома произошел масштабный пожар. Там загорелось местное кафе "Полигон" (которое также называют ночным клубом). В пожаре погибли по меньшей мере 13 человек. Поджог кафе совершил недавно вернувшийся из Украины оккупант.

По информации РосСМИ – это 23-летний военнослужащий Станислав Ионкин. Его уже арестовал суд. Мужчину задержали 5 ноября, сразу после пожара. Ионкин признал свою вину.

Ночью 7 ноября в Омске сожгли несколько автомобилей с литерами "Z" на окнах. По словам местных жителей, неизвестные облили машины горючей жидкостью около 5 утра на улице Кирова. Теперь транспорт не подлежит восстановлению.

4 ноября жителей Брянска испугал мощный пожар, вспыхнувший на окраине города. Пожар охватил какое-то обычное здание. Но огонь был столь сильным, что его могли увидеть с других концов города.

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