Россия снова в огне: в Астрахани загорелось судно – кадры с места происшествия
Похоже, что в России снова курят в неположенных местах. В этот раз в Астрахани загорелось судно.
В Астрахани вспыхнуло судно на заводе "Звездочка". В сети обнародовали кадры с места событий, сообщает 24 канал.
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Россияне снова курили в непозволительных местах
На место пожара выехали семь машин спецтехники и бригада скорой помощи. Как сообщают росСМИ, возгорание ликвидировало 35 человек.
Российское судно вспыхнуло вечером 7 ноября. Что стало причиной возгорания – пока неизвестно.
В Астрахани загорелось судно / Фото росСМИ
Очередной пожар в России / Фото росСМИДостойно внимания! Интересное совпадение – ранее украинская разведка сообщала о том, что поставка дронов-камикадзе будет осуществляться Каспийским морем в порт в Астрахани. Беспилотники будут поступать в разобранном состоянии. Затем на территории России их перекрасят и нанесут российскую маркировку, в частности "Герань-2".
Недавние пожары в России
В ночь на 5 ноября в российском городе Кострома произошел масштабный пожар. Там загорелось местное кафе "Полигон" (которое также называют ночным клубом). В пожаре погибли по меньшей мере 13 человек. Поджог кафе совершил недавно вернувшийся из Украины оккупант.
По информации РосСМИ – это 23-летний военнослужащий Станислав Ионкин. Его уже арестовал суд. Мужчину задержали 5 ноября, сразу после пожара. Ионкин признал свою вину.
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4 ноября жителей Брянска испугал мощный пожар, вспыхнувший на окраине города. Пожар охватил какое-то обычное здание. Но огонь был столь сильным, что его могли увидеть с других концов города.
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