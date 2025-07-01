В Астрахани обвалился подъезд жилого дома: есть пострадавшие

В российском городе Астрахань обвалился подъезд в многоквартирном доме. Предварительно, это произошло в результате взрыва газа.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Что известно об инциденте в Астрахани?

Российские службы сообщили, что на улице Ляхова в Астрахани обвалился подъезд многоквартирного жилого дома.

Сотрудники МЧС России разбирают обрушившиеся конструкции. Проводится эвакуация жителей и поиск возможных пострадавших,

– сказали спасатели.

Обрушение подъезда в Астрахани: смотрите видео очевидцев

Известно, что этот дом был построен в 1962 году. Он кирпичный, имеет пять этажей и три подъезда, в нем расположены ветеринарная клиника и спортклуб. В 2020 году дом был признан аварийным, но люди отселены не были.

Российские СМИ сообщают о 3 пострадавших в результате обрушения подъезда. По предварительным данным, инцидент произошел в результате взрыва газа в доме.

Напомним, 25 июля в российском городе Саратов обрушилась многоэтажка из-за взрыва газа. Из-за опасности повторного обвала людей из дома пришлось эвакуировать. Дорога возле многоэтажки была покрыта кусками строительных конструкций, они упали также на припаркованные авто.