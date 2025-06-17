Авиакатастрофа в Индии: симуляция воссоздала сценарии, как мог выжить единственный пассажир

В авиакатастрофе в Индии 12 июня выжил всего один человек из 242 присутствующих на борту. Симуляция показала, как удалось спастись 40-летнему британцу Вишвашу Кумару Рамешу.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Unilad.

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Как выжил Вишваш Кумар Рамеш

Симуляция смоделировала две возможные версии спасения Вишваша Кумара Рамешапервая: – мужчина прыгнул через аварийный выход еще в воздухе, вторая – он успел покинуть борт, буквально за несколько секунд до того, как он загорелся.

Наиболее вероятным сценарием представляется именно второй, пишет издание. По словам Рамеша, он сидел на месте 11a в самолете и успел выбраться до того, как самолет вспыхнул.

Когда я поднялся, вокруг меня были тела. Я испугался. Я встал и побежал. Вокруг меня были обломки самолета. Кто-то схватил меня, посадил в машину скорой помощи и отвез в больницу,

– рассказывает уцелевший мужчина.

Симуляция авиакатастрофы в Индии: смотрите видео

На видеозаписи с места видно, как прохожий подходит к окровавленному и хромающему мужчине, и ведет его к службам скорой помощи.

Рамеш заявил, что не может объяснить всего, что произошло, но хорошо помнит "громкий шум" и "вспышки света" после взлета.

Заметим, что место 11A, на котором летел Рамеш, расположено рядом с аварийным выходом. К тому же это сиденье размещено над крылом, что обеспечивает большую структурную прочность.