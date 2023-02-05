В Австралии акула напала на 16-летнюю девушку, катавшуюся на водном мотоцикле

Эксперты отмечают, что акулы крайне редко встречаются в этой реке. Всех призывают быть осторожными и соблюдать запрет купаться на закрытых пляжах.

Досадный инцидент произошел в субботу, 4 февраля. В Западной Австралии акула напала на 16-летнего подростка во время купания в реке Свон. К сожалению, девочка погибла.

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Что известно о жутком инциденте

Смерть констатировали после того, как тело девочки извлекли из реки.

По данным полиции, девочка каталась на водных мотоциклах с друзьями. Предполагают, что она прыгнула в воду, чтобы поплавать с дельфинами, которых видели поблизости.

Инспектор Пол Робинсон из полиции описал инцидент как "очень, очень травматичный", а семья девушки была "совершенно опустошена новостью".

Людей призывают быть "чрезвычайно осторожными" и соблюдать запрет купаться на закрытых пляжах. По словам Робинсона, эксперты по рыболовству говорят, что акулы в этой части реки бывают крайне редко.

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