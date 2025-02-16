Весила всего 27 килограммов: в Австралии родители годами морили голодом дочь-балерину

Австралию всколыхнуло резонансное дело: родители годами морили голодом собственную дочь-балерину. В свои 17 лет вес девушки достигал всего 27 килограммов, как у 9-летнего ребенка.

Из-за голода девушка имела много проблем со здоровьем. Детали резонансного дела сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.

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В 17 лет девушка весила всего 27 килограммов

Окружной суд Западной Австралии осудил супругов, которые морили голодом собственную дочь. Детали этого дела всколыхнули страну. В больницу попала девушка, однако родители обращались с ней, как с младенцем. Когда девушка захотела в туалет, родители отвели ее, сами вытерли, включили мультфильмы, которые больше подходят для малышей, пока мать делала ей прическу. Когда девушка попала в больницу, у нее шелушилась кожа, обламывались волосы, а из-за недоедания грозила остановка сердца.

Это вызвало подозрения, поэтому к делу привлекли правоохранителей. Поэтому, в прошлом месяце семейную пару приговорили к заключению за ненадлежащее исполнении родительских обязанностей. Отца девочки приговорили к 6,5 года заключения, а мать – до 5 лет. Из материалов дела известно, что их дочь всегда любила танцевать, поэтому родители отправили ее на балет.

Окружной суд Западной Австралии опубликовал фотографии девочки, однако она совсем не выглядела на свой возраст, а также рассказал детали резонансного дела. Так, в 17 лет девушка весила всего 27 килограммов. Такой вес является нормальным для 9-летнего ребенка, но никак для полноценного подростка.

Судья Линда Блэк сообщила, что отец девочки работал на полный рабочий день, а мать – уволилась, чтобы ухаживать за дочерью. Семья жила в одном из самых богатых пригородов столицы Западной Австралии – Перт.

Девочка, которую морили голодом, в 14 лет / Фото Окружной суд Западной Австралии

Хотя родители и имели возможность обеспечить самые необходимые потребности ребенка, однако воспитывали ее, как младенца. Девушке включали мультфильмы вроде "Телепузики", "Холодное сердце" или другие программы для малышей. Кроме того, девушка почти не контактировала со сверстниками, а потому когда большинство находили подработку и листали соцсети, она играла куклами. Более того, в период полового созревания девушка перестала расти и развиваться. Из-за недоедания ее рост остановился на отметке 145 сантиметров.

Во время суда отец заявил, что дочь всегда была "капризной в еде". По его словам, дочь в возрасте 8 лет заявила, что стала веганкой. В то же время мужчина утверждает, что девушка ела трижды в день и имела доступ к перекусам. Кроме того, отец не считает, что его дочь недоедала.

Справка. Веганы отказываются от всей пищи животного происхождения, в том числе – молочные продукты и яйца. В основном, их рацион состоит из фруктов, овощей, зерновых, орехов и семян.

Хотя адвокаты настаивали на том, что ребенка не морили голодом, однако судья не поверила в факт того, что родители не осознавали серьезность состояния ребенка.

Каждый родитель на этой планете знает, что если вы не дадите ребенку достаточно пищи, он умрет от голода. Но что, если ваш ребенок решит стать веганом? Похоже, что все в мире, кто имел возможность общаться с ребенком, понимали, что он серьезно недоедает, за исключением двух людей, которые утверждали, что любят его. Я просто не могу согласиться с тем, что вы этого не видели,

– заявила судья.

Вместе с тем, чтобы избежать проблем, родители пошли на решительный шаг и и подделали свидетельство о рождении дочери. Они сделали ее на 2 года моложе, чтобы у людей не возникало вопросов относительно возможного недоедания.

Девушка годами недоедала / Фото Окружной суд Западной Австралии

Когда учителя в балетной школе сообщили о проблемах врачам, то медики настаивали на том, что нужно сделать ЭКГ. Впрочем, родители не дали согласия. Более того, супруги не давали согласия на большинство обследований и лечений. Последним фактором в этом деле стал факт того, что врачи хотели вставить трубку, чтобы кормить ребенка, однако родители снова не согласились. Тогда в дело вмешалась полиция и арестовала супругов.

В ходе расследования стало известно, что родители скрывали реальный возраст дочери и врали о ее состоянии здоровья с 2016 года. Кроме того, во время лечения они утверждали, что у ребенка полный живот, и "если она будет лечиться, то станет полной".

После того, как родителей арестовали, врачи провели полноценное лечение и сейчас девушка смогла набрать вес. В то же время она стала на защиту родителей и утверждает, что полностью зависит от родителей, поэтому просила суд освободить их.

В то же время в суде отметили, что родители не признают своей вины, имеют психические расстройства, поэтому они будут отбывать наказание в тюрьме с возможностью досрочного освобождения.