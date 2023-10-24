В автомобиле кортежа президента Польши нашли "жучок"

Сотрудники Службы государственной охраны Польши обнаружили в автомобиле, принадлежащем канцелярии президента Анджея Дуды, устройство отслеживания геолокации. Оно работало в режиме реального времени.

Инцидент произошел еще летом этого года. Сотрудники Службы госохраны Польши осматривали автомобиль на наличие взрывчатки.

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В авто канцелярии Дуды нашли "жучок"

Локатор, который обнаружили при осмотре автомобиля, принадлежащего канцелярии президента Польши, позволял отслеживать местонахождение авто в режиме реального времени. Оно входило в состав кортежа, сопровождавшего Дуду, в частности, во время поездок в Украину. Однако следует отметить, что сам польский лидер в нем не ездил.

Сотрудник Службы государственной охраны Польши на условиях анонимности рассказал, что автомобиль мог ездить с локатором "несколько месяцев". После инцидента спецслужбы начали проверять все автомобили, сопровождающие первых лиц страны.

В канцелярии президента Польши в ответ на запрос журналистов заявили, что не комментируют вопросы, связанные с обеспечением безопасности первого лица государства. Однако там все-таки уточнили, что решение о проверке авто принимает именно Служба госохраны.

Расследованием инцидента должно было заняться Агентство внутренней безопасности Польши. Однако пока неизвестно, действительно ли оно произошло и каковы были его результаты.

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В Польше прошли выборы: коротко

В Польше недавно подсчитали 100% голосов на выборах в Сейм и опубликовали результаты. Явка на участке составила 74,38% – это самый высокий показатель с 1989 года.

"Право и справедливость", которая находится у власти с 2015 года и включает президента Анджея Дуду, получила 35,38%;

Самая большая оппозиционная сила "Гражданская коалиция" во главе с экс-премьер-министром Польши и евродепутатом Дональдом Туском – 30,70%;

"Третья дорога" – 14,40%;

"Новые левые" – 8,61%;

Права радикальная "Конфедерация" – 7,16%.

Все остальные партии не преодолели избирательный барьер.