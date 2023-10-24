Інцидент трапився ще влітку цього року. Співробітники Служби держохорони Польщі оглядали автомобіль на наявність вибухівки.
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В автівці канцелярії Дуди знайшли"жучок"
Локатор, яки виявили під час огляду автомобіля, що належить канцелярії президента Польщі, дозволяв відстежувати місцеперебування авто в режимі реального часу. Воно входило до складу кортежу, який супроводжував Дуду, зокрема під час поїздок до України. Проте варто зауважити, що сам польський лідер в ньому не їздив.
Співробітник Служби державної охорони Польщі на умовах анонімності розповів, що авто могло їздити з локатором "кілька місяців". Після інциденту спецслужби почали перевіряти всі автомобілі, які супроводжують перших осіб країни.
У канцелярії президента Польщі у відповідь на запит журналістів заявили, що не коментують питання, пов'язані із забезпеченням безпеки першої особи держави. Проте там все ж уточнили, що рішення про перевірки авто ухвалює саме Служба держохорони.
Розслідуванням інциденту мало зайнятись Агентство внутрішньої безпеки Польщі. Однак наразі невідомо, чи справді воно відбулось і якими були його результати.
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У Польщі пройшли вибори: коротко
У Польщі нещодавно підрахували 100% голосів на виборах до Сейму та опублікували результати. Явка на дільниці становила 74,38% – це найвищий показник від 1989 року.
- "Право і справедливість", яка перебуває при владі з 2015 року і включає президента Анджея Дуду, отримала 35,38%;
- Найбільша опозиційна сила "Громадянська коаліція" на чолі з експрем'єр-міністром Польщі та євродепутатом Дональдом Туском – 30,70%;
- "Третя дорога" – 14,40%;
- "Нові ліві" – 8,61%;
- Права радикальна "Конфедерація" – 7,16%.
Усі інші партії не подолали виборчий бар'єр.