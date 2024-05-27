В Балаклее на Харьковщине детонировали боеприпасы, оставленные россиянами в 2022 году

27 мая 2024, 15:51
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Источник:

Балаклейская МВА

В Харьковской области произошла детонация боеприпасов. Речь идет о тех боеприпасах, которые там оставили российские оккупанты в 2022 году.

В Балаклее 27 мая произошла детонация боеприпасов, оставленных россиянами во время оккупации города в 2022 году. Причиной стал пожар.

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Боеприпасы детонировали

После детонации боеприпасов местных призывают сохранять спокойствие. Взрывы могли произойти из-за лесного пожара за пределами города, рассказал представитель спасателей Харьковской области Евгений Василенко.

По его словам, сейчас в Высокоборском лесничестве горит около семи гектаров хвойной подстилки. На этих территориях после оккупации в 2022 году осталось много противопехотных мин и других боеприпасов. Балаклею деоккупировали во время молниеносного контрнаступления украинской армии в верені 2022 года.

Агрессор не оставляет попыток продвинуться на Харьковщине

  • Оккупанты не оставляют попыток продвинуться в Харьковской области. 26 мая они проводили штурмовые действия от Мурома в сторону Старицы. С начала этих суток больше всего боев произошло на Покровском направлении.
  • В то же время в течение дня оккупанты не оставляют попыток продвигаться на Харьковщине.
  • Россияне начали повторное наступление на Харьковщине 10 мая 2024 года. Основной целью было создать буферную зону и занять позиции, когда их артиллерия будет достигать областного центра.

Автор: Вікторія Кульженко