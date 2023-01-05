В Белоруссию перебросили новую партию военной техники

В Беларусь 5 января снова прибыла очередная партия российской военной техники и личного состава. Рассказывают о подготовке новых учений.

О новых поставках отчиталось минобороны Беларуси, передает 24 канал. Говорят, эта техника поступит в белорусские части сил специальных операций.

Кстати говоря Это сплошные минные поля, – генерал описал подготовку к возможному наступлению из Беларуси

Отчитываются, что поступила партия новых БТР-82A, БТР-80К, бронированных медицинских и ремонтно-эвакуационных машин.

Планируют обучение авиационных подразделений

В Беларуси планируется проведение совместных летно-тактических учений авиационных подразделений вместе с российской армией. Однако очевидно, что это ложь, поскольку БТРы "не летают" и в таком количестве для летных учений явно не нужны.

В телеграмм-канале "Белорусский гаюн" сообщили, что эшелон с 34 единицами техники днем направлялся в сторону Бреста. Предполагается, что новые БТР-82А поступят на вооружение 38-й десантно-штурмовой бригады.



Переброска техники в Беларусь / Фото "Белорусские гаюн"

Напомним, с октября Россия перебрасывает в Беларусь по железной дороге военную технику, имущество и военных. Это может свидетельствовать о том, что Россия продолжает готовить Белоруссию к новым ударам по территории Украины. В ноябре и декабре продолжалось перемещение техники.