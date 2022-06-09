В Беларуси активно формируют "народное ополчение", – Генштаб ВСУ

Беларусь активизировала процесс формирования так называемого "народного ополчения". Военные собирают местное население в комиссариатах, где разъясняют цель создания таких подразделений.

Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины, подчеркнув, что силы Беларуси и дальше находятся вдоль границы с Украиной.

Внимание Киевсовет лишил Минск статуса города-побратима столицы Украины

В военных комиссариатах проводится собрание с местными жителями с целью разъяснения необходимости создания указанных подразделений,

– говорится в сообщении.

Силы Белоруссии находятся на границе

Кроме того, на Волынском и Полесском направлениях определенные подразделения Вооруженных сил Беларуси на ротационной основе продолжают выполнять задачи по прикрытию участка белорусско-украинской границы в Брестской и Гомельской областях.

А местным жителям запретили посещение лесов. Мол, чтобы предотвратить возможное разоблачение позиций военной техники.

Лукашенко хочет увеличить армию вдвое

Ранее появилась информация о том, что белорусский диктатор Лукашенко хочет чуть ли не вдвое увеличить свою армию – с 45 до 80 тысяч. В то же время, военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление Александр Коваленко отметил, что это никак не повлияет на какие-то армии Лукашенко.

Беларусь уже вовлечена в войну против Украины

Несмотря на то, что украинские войска освободили север страны от захватчиков, Генштаб ВСУ регулярно предупреждает действия вооруженных сил Беларуси на ее территории и угрозу ракетных и авиационных ударов с ее стороны.

Сегодня ночью, 9 июня, по территории Житомирской области враг выпустил ракету. Известно, что атаку совершили самолеты из Беларуси.

Кроме того, в Генштабе ВСУ предупредили, что с территории Беларуси могут быть переброшены на Волынь диверсионно-разведывательные группы.

Однако речь идет о том, что таким образом российские оккупанты хотят отвлечь и оттянуть украинские войска.

Обратите внимание – в Беларуси издали приказ до 11 июня завершить формирование ударных группировок: смотрите видео

На территории Беларуси вдоль границы с Украиной расположены несколько российских подразделений. Однако, даже если усатый диктатор примет решение о наступлении, украинская сторона уже к этому готова.