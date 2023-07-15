В Беларуси мать "сдала" своего сына-украинца силовикам: за что взяли парня
Источник:"Весна"
В Белоруссии в колонию отправила 20-летнего гражданина Украины. Украинца отправили в колонию после того, как его "сдала" мама.
Суд Борисовского района 23 июня рассмотрел уголовное дело електрика Михаила Антипова. Его обвиняют в оскорблении государственных символов.
Смотрите также В Беларуси внезапно умер политзаключенный Пушкин: чем он отличился
Украинец проведет полтора года за решеткой в Беларуси
О повреждении флагов в полицию сообщила его мать. По версии следствия, в ночь на 20 марта в городке Лошница 20-летний юноша сорвал четыре государственных флага, повредил полотнища и сломал мачты.
Свои действия Антипов снял на телефон и выложил фото на странице в соцсети.
Парень был задержан сотрудниками полиции. Выяснилось, что он гражданин Украины, имеющий вид на жительство в Беларуси.
Украинец приехал в Белоруссию около 10 лет назад. В Белоруссии он получил образование и временно работает на одном из предприятий Минской области.
Мать обвиняемого выступала в качестве свидетеля в суде. Когда она заподозрила, что ее сын сорвал флаги, потребовала, чтобы он обратился в полицию. В то же время женщина сообщила участковому об инциденте с сыном.
Суд постановил приговорить гражданина Украины к лишению свободы сроком 1 год 6 месяцев в колонии общего режима.
Беларусь причастна к похищению украинских детей
- Беларусь помогает России незаконно депортировать украинских детей. Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко как глава союзного государства по согласованию Кремля подписывает решение о вывозе детей.
- Только в период с сентября 2022 по май 2023 года было депортировано более 2 100 маленьких украинцев. Белорусский оппозиционер и заместитель председателя Объединенного переходного Кабинета Белоруссии Павел Латушко заявил, что количество вывезенных детей может быть значительно больше.
- Белорусские киберпартизаны получили документы, подтверждающие, что депортация детей из Украины происходит по указаниям Путина и Лукашенко. В документах говорится, сколько детей уже вывезено, сколько еще будет вывезено, указываются маршруты.
- Оппозиционер рассказал, что также известно о методах переобучения украинских детей. В Беларуси их заставляют ненавидеть Украину и даже призывают к смерти президента Владимира Зеленского, лидера США Джо Байдена и других.