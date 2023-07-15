В Беларуси мать "сдала" своего сына-украинца силовикам: за что взяли парня

В Белоруссии в колонию отправила 20-летнего гражданина Украины. Украинца отправили в колонию после того, как его "сдала" мама.

Суд Борисовского района 23 июня рассмотрел уголовное дело електрика Михаила Антипова. Его обвиняют в оскорблении государственных символов.

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Украинец проведет полтора года за решеткой в Беларуси

О повреждении флагов в полицию сообщила его мать. По версии следствия, в ночь на 20 марта в городке Лошница 20-летний юноша сорвал четыре государственных флага, повредил полотнища и сломал мачты.

Свои действия Антипов снял на телефон и выложил фото на странице в соцсети.

Парень был задержан сотрудниками полиции. Выяснилось, что он гражданин Украины, имеющий вид на жительство в Беларуси.

Украинец приехал в Белоруссию около 10 лет назад. В Белоруссии он получил образование и временно работает на одном из предприятий Минской области.

Мать обвиняемого выступала в качестве свидетеля в суде. Когда она заподозрила, что ее сын сорвал флаги, потребовала, чтобы он обратился в полицию. В то же время женщина сообщила участковому об инциденте с сыном.

Суд постановил приговорить гражданина Украины к лишению свободы сроком 1 год 6 месяцев в колонии общего режима.

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