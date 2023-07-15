Суд Борисівського району 23 червня розглянув кримінальну справу електрика Михайла Антипова. Його обвинувачують в образі державних символів.

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Про пошкодження прапорів у поліцію повідомила його мати. За версією слідства, у ніч на 20 березня у містечку Лошниця 20-річний юнак зірвав чотири державні прапори, пошкодив полотнища і зламав щогли.

Свої дії Антипов зняв на телефон і виклав фото на сторінці в соцмережі.

Хлопця затримали співробітники поліції. З'ясувалося, що він громадянин України, який має посвідку на проживання у Білорусі.

Українець приїхав до Білорусі близько 10 років тому. У Білорусі він здобув освіту і тимчасово працює на одному з підприємств Мінської області.

Мати обвинуваченого виступала як свідок у суді. Коли вона запідозрила, що її син зірвав прапори, то зажадала, щоб він звернувся в поліцію. Водночас жінка повідомила дільничному про інцидент із сином.

Суд постановив засудити громадянина України до позбавлення волі на строк 1 рік 6 місяців у колонії загального режиму.

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