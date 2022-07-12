Хотят "привязать" белорусов, – Латушко объяснил ограничения по выезду из беларуси
Власти белорусов хотят закрыть выезды за границу некоторым категориям людей, уже зарегистрировавшим соответствующий законопроект. Эксперты считают, что это делают для того, чтобы белорусы боялись и не сопротивлялись.
Об этом 24 каналу рассказал белорусский оппозиционер, экс-министр культуры беларуси Павел Латушко. Он отметил, что это касается продолжения репрессий белорусского общества.
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По его словам, таким образом хотят "привязать" белорусов к беларуси.
Чтобы в случае, если белорусы совершат административные или уголовные действия, они боялись, ведь тогда у них не будет возможности уехать из беларуси.
– заявил оппозиционер.
Он говорит, что практика ограничения выезда за пределы беларуси была и раньше.
"Когда я работал послом, одному из сотрудников мид беларуси за то, что он хотел уволиться, ввели ограничения на выезд за пределы страны на 5 лет, мол из-за допуска к госсекретам", – рассказал Латушко.
По его мнению, расширение перечня лиц, которым нельзя будет выезжать из беларуси, направлено на то, чтобы попытаться влиять на возможные активные действия Беларуси в сопротивлении режиму лукашенко.
Что касается прав граждан, то это нарушение конституции, но о какой конституции можно говорить в беларуси? Уже, наверное, нет ни одной статьи, которую не нарушил бы режим лукашенко,
– ответил Латушко.
Латушко о ситуации в беларуси и угрозе наступления на Украину:
Кому в беларуси хотят запретить выезд из страны
Среди тех, кому нельзя будет выезжать из страны, оказались люди:
- выезд которых противоречит интересам национальной безопасности беларуси,
- политические лица, в отношении которых начали административный процесс,
- силовики.
Также ввели ограничение полетов над минском, брестом и югом минской области с 11 июля.
К слову, Институт изучения войны сообщил, что беларусь, скорее всего, не примет прямого участия в войне против Украины. Однако государство будет и дальше помогать россии убивать украинцев.